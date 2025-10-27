Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5842

Sur le plan sportif, le Club de Bruges connaît un début de saison positif. Les Blauw & Zwart peuvent également se réjouir sur le plan financier.

Outre ses performances sportives, le Club de Bruges affiche également une gestion financière exemplaire. Si cette réalité était déjà bien connue, les derniers chiffres annuels publiés par les Blauw & Zwart le confirment.

Lors de la saison 2024-2025, les Brugeois ont enregistré un bénéfice net de 18,1 millions d’euros, portant leur capital à près de 100 millions d’euros, indique Het Nieuwsblad. Ce chiffre est particulièrement significatif dans le cadre du dossier du stade, sur lequel le Club planche depuis plusieurs années.

60 millions d’euros grâce à la Ligue des Champions

La principale source de revenus a été la campagne réussie en Ligue des Champions, qui a rapporté plus de 60 millions d’euros. Les transferts, notamment ceux d’Antonio Nusa et Andreas Skov Olsen, ont également généré plus de 30 millions d’euros.

À noter : les chiffres de ce bilan s’arrêtent au 30 juin 2025, ce qui signifie que les transferts d’Ardon Jashari, Chemsdine Talbi et Maxime De Cuyper ne sont pas encore pris en compte.

Onzième saison consécutive en bénéfice

C’est la onzième saison de suite où le Club dégage un bénéfice, malgré une légère baisse de la masse salariale. Les Blauw & Zwart continuent de faire un travail remarquable et, pour la saison en cours, qui inclut les transferts mentionnés, les comptes s’annoncent déjà prometteurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

21:30
Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

21:00
Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

20:20
🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

20:00
"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

19:30
1
Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

19:02
"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

18:20
1
En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

18:40
Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

17:40
Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

18:00
"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

17:10
"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

16:30
"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

16:00
Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

16:48
Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

15:30
"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

14:20
Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

15:00
Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

14:40
"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

14:00
La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

13:36
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

11:40
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00
Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

11:20
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

11:00
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

09:20
Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

07:30
"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

09:00
Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

07:00
Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved