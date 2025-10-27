Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

Sur le plan sportif, le Club de Bruges connaît un début de saison positif. Les Blauw & Zwart peuvent également se réjouir sur le plan financier.

Outre ses performances sportives, le Club de Bruges affiche également une gestion financière exemplaire. Si cette réalité était déjà bien connue, les derniers chiffres annuels publiés par les Blauw & Zwart le confirment.

Lors de la saison 2024-2025, les Brugeois ont enregistré un bénéfice net de 18,1 millions d’euros, portant leur capital à près de 100 millions d’euros, indique Het Nieuwsblad. Ce chiffre est particulièrement significatif dans le cadre du dossier du stade, sur lequel le Club planche depuis plusieurs années.

60 millions d’euros grâce à la Ligue des Champions

La principale source de revenus a été la campagne réussie en Ligue des Champions, qui a rapporté plus de 60 millions d’euros. Les transferts, notamment ceux d’Antonio Nusa et Andreas Skov Olsen, ont également généré plus de 30 millions d’euros.

À noter : les chiffres de ce bilan s’arrêtent au 30 juin 2025, ce qui signifie que les transferts d’Ardon Jashari, Chemsdine Talbi et Maxime De Cuyper ne sont pas encore pris en compte.

Onzième saison consécutive en bénéfice

C’est la onzième saison de suite où le Club dégage un bénéfice, malgré une légère baisse de la masse salariale. Les Blauw & Zwart continuent de faire un travail remarquable et, pour la saison en cours, qui inclut les transferts mentionnés, les comptes s’annoncent déjà prometteurs.