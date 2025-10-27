Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi
Sèchement battu à La Gantoise avant la Coupe de Belgique et le choc wallon, le Standard a également perdu Marco Ilaimaharitra sur blessure. Son absence est un nouveau coup dur pour les Rouches.

Sur la pelouse de La Gantoise, samedi soir, le Standard est retombé dans ses travers. Malgré les progrès des dernières semaines, les Rouches se sont, comme souvent ces dernières années, effondrés à la Planet Group Arena et ont concédé quatre buts, dont trois en première période.

Un début compliqué d’une longue et importante semaine pour les Liégeois, qui se déplaceront ce mardi chez le leader de la Challenger Pro League, en Coupe de Belgique, avant de recevoir le Sporting Charleroi dans le choc wallon, sans un joueur important : Marco Ilaimaharitra, l'ancien Zèbre.

Remplacé par Mayel Mehssatou dès la 56e minute, le Malgache souffre d’une blessure aux adducteurs et manquera plusieurs semaines de compétition. Un nouveau coup dur pour Vincent Euvrard, qui n’avait vraiment pas besoin de ça.

Marco Ilaimaharitra, une perte conséquente pour le Standard et Vincent Euvrard

Arrivé chez les Rouches cet été après une période compliquée, passée sans club puis dans une équipe promise à la relégation de Challenger Pro League, Courtrai, l'ex-Carolo est rapidement devenu un élément important. Il figurait déjà parmi les premiers noms couchés sur la feuille d’équipe par Mircea Rednic en début de saison, et la situation n’a pas changé sous Vincent Euvrard. Il a été dans le onze de départ à chaque match et compte 94 % de temps de jeu.

Dans une équipe du Standard qui tente de jouer plus haut que la saison dernière et de davantage construire, il récupère un nombre important de ballons et apporte de l’impact au milieu de terrain. Il ne possède toutefois pas le profil du joueur qui sonne la révolte, comme cela aurait été nécessaire samedi dernier. Un esprit qui lui manque pour devenir un leader en phase avec l’ADN local.

Rednic et Euvrard ne l’ont cependant pas aligné par hasard, tant Ilaimaharitra est déjà devenu un joueur clé chez les Rouches. Il faudra néanmoins faire sans lui. Casper Nielsen, freiné par une légère blessure dans sa montée en puissance de ces dernières semaines, devra apporter son expérience dans l’entrejeu, tandis qu’Euvrard devra se creuser les méninges pour trouver un joueur capable de ratisser autant que son numéro 23. Hakim Sahabo devrait en profiter pour rester dans le onze, mais le Rwandais devra améliorer son rendement.

