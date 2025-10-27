Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

La liste des nominés pour le FIFA FIFPRO Men's World 11 a été dévoilée. Parmi les 26 noms figurent deux Diables Rouges : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ont une chance de faire partie du FIFA FIFPRO Men's World 11. Ce n’est pas un prix comme les autres : c’est la seule récompense mondiale entièrement votée par les footballeurs eux-mêmes.

La liste des nominés a été publiée par la FIFPRO, ce lundi. On y retrouve notamment Lamine Yamal, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, l’attaquant de Manchester City Erling Haaland et le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk.

Plus de 20 000 votants

Au total, plus de 20 000 footballeurs ont voté. Les 26 candidats retenus sont ceux qui ont obtenu le plus de voix de la part de leurs collègues pour leurs performances entre juillet 2024 et août 2025.

Pour Kevin De Bruyne, cette distinction aura sans doute un léger goût amer. Le milieu de terrain de Naples s’est blessé le week-end dernier lors du match face à l’Inter et devra observer une longue rééducation.

Quant à savoir si Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne figureront bel et bien dans le onze final, la réponse tombera le 3 novembre. Les deux Diables Rouges ont déjà intégré le FIFA FIFPRO Men's World 11 ces dernières années. Thibaut Courtois en 2023 et Kevin De Bruyne en 2024, notamment.

