Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

DAZN est en grande difficulté : sans accord avec les opérateurs télécoms, les pertes s'accumulent. La crainte de voir l'entreprise média mettre fin à son contrat avec la Pro League est bien là. Les clubs envisagent même de créer leur propre chaîne de télévision.

Les problèmes autour de DAZN deviennent de plus en plus chaotiques. En l'absence d'un accord avec les opérateurs télécoms, les pertes sont de plus en plus conséquences. La situation semble intenable. Il semblerait que l'entreprise médiatique ne puisse pas honorer son contrat média avec la Pro League.

Il y a désormais la crainte que DAZN veuille résilier unilatéralement le contrat. Les clubs y prêtent de plus en plus attention. Les concertations face à cette éventualité ont fait ressortir une solution forte.

La Pro League envisage sa propre chaîne TV

Les clubs de la Pro League réfléchiraient à lancer leur propre chaîne de télévision. Selon Het Nieuwsblad, cela pourrait rapidement devenir une réalité si DAZN rompt effectivement son contrat. Dans ce cas, la Pro League créerait elle-même une entreprise médiatique. Mais ce que les clubs espèrent surtout, c'est que DAZN termine encore cette saison, même s'il devait rompre son contrat.

La raison est simple. Si DAZN rompt unilatéralement le contrat et cesse immédiatement ses activités en Belgique, il est fort probable que les supporters soient sevrés de football pendant un certain temps. L'idée d'une chaîne de télé lancée par la Pro League avait déjà été envisagée avant la signature du contrat télévisuel actuel, mais elle avait été jugée prématurée.

La Pro League souhaitait consacrer les cinq prochaines années à la préparation du projet et à sa mise en œuvre en 2030. La situation de DAZN pourrait relancer la proposition plus rapidement que prévu.