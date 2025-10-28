Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

Photo: © photonews
Bo De Kerf réalise un début de saison assez impressionnant avec le Lierse. Ce soir, il aura l'occasion de s'illustrer contre une équipe de première division.

Il y a deux ans, Bo De Kerf jouait encore en D2 amateur avec Zelzate. Depuis, tout s'est accéléré pour lui. Son transfert à Ninove, un échelon plus haut, a été suivi d'une percée dans le football professionnel. L'hiver dernier, c'est le Lierse qui est parvenu à l'attirer.

La marche n'était pas trop haute. Le défenseur central de 21 ans s'y est immédiatement imposé comme titulaire. Cette saison, il n'a d'ailleurs toujours pas manqué la moindre minute en D1B.

L'Antwerp l'a déjà supervisé pour cet hiver

De Kerf ne se contente pas de jouer : il performe. Le Lierse a beau lutter dans le bas de tableau avec à peine deux victoires engrangées, seules six équipes ont encaissé moins de buts depuis le début de saison. Ses interventions décidées dans l'axe n'y sont pas étrangères.

Son bon début de saison suscite déjà des convoitises. Het Nieuwsblad rapporte que plusieurs équipes de première division sont sur le coup. L'Antwerp figurerait par exemple dans la liste des prétendants.

La rencontre de ce soir contre Malines sera l'occasion de montrer ce qu'il vaut face au troisième de D1A. Le garçon a beau s'être luxé l'épaule contre Seraing vendredi, il est apte à tenir sa place face au KV.

