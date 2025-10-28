Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

Nicolas Frutos est aujourd'hui pleinement épanoui à la RAAL. Aussi difficile fut-il, le départ d'Anderlecht lui a ouvert des portes insoupçonnées.

Le 16 juin 2016, Nicolas Frutos a rejoint le staff technique d'Anderlecht en tant qu'assistant de René Weiler. Onze mois plus tard, il célébrait son quatrième titre avec le club, cette fois dans un rôle d'entraîneur. Toujours le dernier fêté par le Sporting à l'heure actuelle.

La collaboration avec Weiler a marqué pour Frutos une nouvelle phase dans sa carrière. Les performances sportives sous sa direction ont abouti à un titre de champion, mais aussi à un contexte dans lequel Frutos a pu continuer à se développer dans son nouveau rôle. Cela s'est toutefois limité à un costume d'adjoint, sans perspective de devenir entraîneur principal à part entière.

Après le licenciement de Weiler en septembre 2017, Frutos a reçu pour mission de la part d'Herman Van Holsbeeck de diriger quatre matchs en tant qu'entraîneur par intérim. Il a remporté trois de ces quatre rencontres, y compris un Clasico. Pourtant, l'issue était déjà déterminée à l'avance. " Il était clair dès le début qu'Hein Vanhaezebrouck arriverait dans la foulée", explique Frutos à La Capitale.

Nicolas Frutos savait ce qu'il voulait

La défaite 0-3 contre le Celtic a été mentionnée par certains comme une raison du retour de l'Argentin dans l'ombre, mais La Garza (le héron en VF) réfute tout cela. Il affirme que les décisions avaient déjà été prises et que son rôle temporaire n'offrait aucune chance réelle de prolongation en tant qu'entraîneur principal.

Le 2 octobre 2017, peu après une victoire contre le Standard, Nicolas Frutos a décidé de quitter Anderlecht. Il ne l'a pas fait de gaieté de coeur : "J'aurais adoré continuer en tant que T1 du Sporting, mais certainement pas dans le rôle de... T4 de Vanhaezebrouck".

La proposition d'Hein Vanhaezebrouck et Herman Van Holsbeeck de rester dans une fonction subalterne n'était pas acceptable pour Frutos. Il considère aujourd'hui son départ comme un tournant positif. "Avec le recul, ce départ a été un cadeau", conclut-il, indiquant qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt pour un rôle de longue durée à Anderlecht et que ce départ lui a finalement offert de nouvelles perspectives.