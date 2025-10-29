🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

Récents champions du monde U20, Ali Maamar et Anas Tajaouart ont été acclamés par le Lotto Park ce mardi soir.

Médaille au cou, les deux hommes sont montés sur la pelouse en se faisant saluer par leurs supporters. Une jolie image qui a certainement ravi les Marocains. Ils en ont évidemment profité pour prendre la pose afin d’avoir une jolie photo en guise de souvenir.

Ali Maamar et Anas Tajaouart ont chacun eu droit à une vingtaine de minutes de jeu en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique face à Ninove. Pour rappel, les Mauves se sont imposés sur le score de 2-0 face à l’équipe amateure.

J’étais très heureux de pouvoir jouer devant nos supporters

Anas Tajaouart était aux anges, comme il l’explique au micro du Soir : "J’étais très heureux de pouvoir jouer devant nos supporters et dans ce stade où je viens depuis que je suis tout petit. Je ne crois pas que ce soit un cadeau de la part du coach après la Coupe du monde. C’est grâce à ce que j’ai montré durant les entraînements."





Sur le terrain, Anderlecht n’a cependant pas été exceptionnel. Les hommes de Besnik Hasi ont été en deçà des attentes, malgré le succès. Pourtant, une ambiance assez chaude régnait au Lotto Park ce mardi soir.

Les spectateurs auraient aimé voir plus de buts, mais cela n’a finalement pas été le cas. Les Bruxellois se sont contentés du strict minimum en s’imposant sur le score de 2-0 grâce à des buts d’Adriano Bertaccini (10e) et de César Huerta (20e). Au moins, la qualification est acquise !