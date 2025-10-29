🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Récents champions du monde U20, Ali Maamar et Anas Tajaouart ont été acclamés par le Lotto Park ce mardi soir.

Médaille au cou, les deux hommes sont montés sur la pelouse en se faisant saluer par leurs supporters. Une jolie image qui a certainement ravi les Marocains. Ils en ont évidemment profité pour prendre la pose afin d’avoir une jolie photo en guise de souvenir.

Ali Maamar et Anas Tajaouart ont chacun eu droit à une vingtaine de minutes de jeu en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique face à Ninove. Pour rappel, les Mauves se sont imposés sur le score de 2-0 face à l’équipe amateure.

J’étais très heureux de pouvoir jouer devant nos supporters 

Anas Tajaouart était aux anges, comme il l’explique au micro du Soir : "J’étais très heureux de pouvoir jouer devant nos supporters et dans ce stade où je viens depuis que je suis tout petit. Je ne crois pas que ce soit un cadeau de la part du coach après la Coupe du monde. C’est grâce à ce que j’ai montré durant les entraînements."

Sur le terrain, Anderlecht n’a cependant pas été exceptionnel. Les hommes de Besnik Hasi ont été en deçà des attentes, malgré le succès. Pourtant, une ambiance assez chaude régnait au Lotto Park ce mardi soir.

Les spectateurs auraient aimé voir plus de buts, mais cela n’a finalement pas été le cas. Les Bruxellois se sont contentés du strict minimum en s’imposant sur le score de 2-0 grâce à des buts d’Adriano Bertaccini (10e) et de César Huerta (20e). Au moins, la qualification est acquise !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Ninove
Ali Maamar
Anas Tajaouart

Plus de news

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
1
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
1
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved