Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"
Photo: © photonews

En Italie, certaines critiques affirment que la blessure de Kevin De Bruyne pourrait avantager Naples, mais l'entraîneur Antonio Conte juge cela totalement absurde. Le Diable Rouge sera opéré ce mercredi, alors que Naples doit déjà faire face à plusieurs blessures.

Kevin De Bruyne sera opéré ce mercredi en Belgique après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers le week-end dernier. Les choses peuvent aller vite dans une carrière de footballeur. Mais en Italie, certaines voix affirment déjà que son absence pourrait être un avantage.

Comment ils en sont arrivés là reste un mystère. L’entraîneur de Naples, Antonio Conte, ne comprend d’ailleurs rien à ce raisonnement. "Je me souviens encore des gros titres quand il a été annoncé qu’il avait choisi Naples", a-t-il déclaré.

Conte ne comprend pas les critiques à l’encontre de Kevin De Bruyne

"Et maintenant, certains disent soudainement que sa blessure est un avantage ? C’est tout simplement absurde. Celui qui dit ça mérite un Oscar", a-t-il lancé selon Het Laatste Nieuws après la victoire contre Lecce.

"Peut-être devrions-nous tous apprendre à nous taire un peu plus. Certains ont une vision à plus long terme, et au final, ce sont souvent eux qui ont raison", a conclu Conte.

Malgré sa première place en Serie A, Naples doit actuellement faire face à plusieurs problèmes. En plus de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku est toujours absent, tandis que Noa Lang est sorti blessé mardi lors de sa première titularisation.

Lecce
Napoli
Kevin De Bruyne

