"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

La tâche s'annonce extrêmement compliquée pour la Royale Union Tubize-Braine ce mercredi soir en Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise. Le club rêve évidemment d'un exploit.

Les supporters des deux équipes se ressemblent selon Olivier Langendries : "On est un club avec des supporters très bon enfant, un public varié, familial. Et on sait qu’à l’Union, c’est un peu comme ça aussi. On les a rencontrés plusieurs fois déjà quand on était tous les deux en division 2, en D1B. Tout se passait toujours très bien. Et puis pas mal de Tubiziens vont voir les matchs de l’Union. Donc on s’attend à une belle ambiance."

Drazen Brncic, l'entraîneur de Tubize, prend conscience de l'équipe que ses joueurs auront en face d’eux : "Quand vous jouez le champion de Belgique chez vous, avec l’engouement, avec l’ambiance que ça va être ici, avec le stade plein, mes joueurs n’ont pas besoin de coach. Je sais qu’ils vont tout donner, même plus que tout. On joue les champions de Belgique, l’équipe qui joue la Champions League."

"Pour mes joueurs, c’est quelque chose d’inoubliable dans une carrière. Je veux vraiment qu’ils donnent tout et qu’ils vivent ce moment à fond et qu’il n’y ait pas de regrets. C’est pour l’Union qu’il va y avoir plus de pression," poursuit-il au micro de la RTBF.

Il faut être réaliste

Il précise tout de même : "Mais je pense qu’il faut être réaliste, ce sont des professionnels, nous, on est des amateurs. Mais on sera là, on va donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, j’espère que ce sera une fête pour tout le monde : pour nos supporters, pour mes joueurs, pour le club."





Olivier Langendries a, lui, envie d’y croire : "Oui, pourquoi pas créer l’exploit, d’autant plus qu’on joue chez nous et nous, on tenait fort à ça. Il y a beaucoup de clubs de notre division qui ont inversé les matchs pour toucher plus d’argent. Nous, on estime qu’on va peut-être perdre de l’argent en n’allant pas jouer à l’Union, mais on essaie quand même d’avoir ce petit avantage sportif-là avec notre terrain. C’est bien la preuve qu’on a quand même envie de gagner ce match."