Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich
Photo: © photonews

Le Bayern Munich s'est imposé 1-4 à Cologne. Mais le match a été plus accroché que le score ne le laisse penser.

Il n'y a pas qu'en Belgique que la Coupe a repris ses droits. À un jet de pierre de la frontière, le Bayern Munich se rendait à Cologne en DFB Pokal. Désireux de continuer sur sa série de victoires, Vincent Kompany a aligné une équipe type au RheinEnergieStadion.

Et pourtant, ses hommes ont souffert en première mi-temps. Pire, Cologne a profité de l'un de ses temps forts pour ouvrir le score. Avant le tournant du match.

Diaz hors-jeu

Le Bayern Munich a rapidement égalisé via Luis Diaz. Mais l'attaquant colombien était très clairement hors-jeu au moment de profiter du ballon mal dégagé par le gardien local (voir le numéro 14 sur l'image ci-dessous). Un but qui aurait dû être annulé et qui relance le débat sur l'absence de VAR à ce stade de la compétition. D'autant plus que deux minutes plus tard, les Bavarois ont fait 1-2 via Harry Kane.

La chance de Cologne était passée : le Bayern a vécu une deuxième mi-temps plus tranquille, plantant deux autres buts par l'entremise de Michael Olise et d'Harry Kane, encore, pour s'imposer 1-4.

La 14e victoire en 14 matchs toutes compétitions confondues permet au Bayern Munich de signer le meilleur début de saison de l'histoire des cinq grands championnats devant l'AC Milan 1992/1993. Vincent Kompany entre donc encore un peu plus dans l'histoire et continue à tracer sa route dans une épreuve que son équipe n'avait pas su remporter la saison dernière.

