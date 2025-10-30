📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park
Photo: © photonews

Le Club Bruges s'intéresserait à Ismaël Baouf, défenseur central de 19 ans formé à Anderlecht et international marocain U20 à Cambuur.

Ismaël Baouf impressionne après son départ d’Anderlecht

Ismaël Baouf a quitté l’académie d’Anderlecht l’été dernier pour rejoindre le SC Cambuur, club de deuxième division néerlandaise. Malgré ses 51 apparitions avec les RSCA Futures, le jeune défenseur n’avait pas réussi à intégrer l’équipe première du club bruxellois.

Aux Pays-Bas, Cambuur lui a offert ce qu’il cherchait : du temps de jeu. Baouf a disputé cinq matchs officiels et inscrit un but. Avec le Maroc U20, il a brillé lors du dernier Mondial, devenant un élément clé de la sélection. Ses bonnes performances n’ont pas tardé à attirer l’attention.

Selon le journaliste Ekrem Konur, plusieurs grands clubs néerlandais comme l’Ajax, le PSV, Feyenoord et l’AZ surveillent de près sa progression. En dehors des Pays-Bas, Lille, Bologne et même le Club de Bruges suivraient son évolution.

L’intérêt de Bruges a de quoi surprendre, compte tenu du passé du joueur à Anderlecht. Le club bruxellois l’a laissé partir librement, et le voir s’imposer ailleurs risque de laisser un goût amer du côté du Lotto Park.

Sous contrat avec Cambuur jusqu’en 2028, Baouf est estimé à environ 700 000 euros.

