Muzamel Rahmat
Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans
Photo: © photonews
Anderlecht serait prêt à se séparer de Cedric Hatenboer, recruté en janvier à Excelsior. Le joueur n'a pas répondu aux attentes du club bruxellois.

Hatenboer joue avec les RSCA Futures

Cedric Hatenboer a été recruté au début de l’année pour un montant de 2,5 millions d’euros. Ce milieu défensif de 20 ans est arrivé du club néerlandais Excelsior, mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe première d’Anderlecht.

Sa préparation a été perturbée par une commotion cérébrale, ce qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un certain temps. Depuis, il joue avec les RSCA Futures, l’équipe espoir du club.

Selon Transferfeed, Anderlecht envisagerait de se séparer d'Hatenboer. Cet été, le club avait pensé à le prêter.

De l’intérêt en Belgique et à l’étranger

Hatenboer ne serait pas satisfait de sa situation. Selon la même source, cela fait un moment qu’il est frustré par son rôle au club. Le joueur serait ouvert à un départ, temporaire ou définitif, à condition que cela lui permette de jouer plus. Plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt durant le dernier mercato estival.

Anderlecht souhaite éviter que l’investissement de 2,5 millions d’euros soit perdu. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de Hatenboer à Anderlecht.

Anderlecht
Cedric Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

Vadis Odjidja explique pourquoi ce club de Pro League n'a pas voulu de lui cet été

"Il ne faut jamais dire jamais" : Nicky Hayen réagit à la rumeur d'un potentiel départ vers l'étranger

🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

"On a pris ce match sérieusement" : les mots de Louis Patris après la qualification de l'Union SG en Coupe

"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

"Il a plombé le LOSC" : Arnaud Bodart sous le feu des critiques, son entraîneur prend sa défense

Enfin le grand retour tant attendu pour Paul Pogba ce week-end ? Sébastien Pocognoli est clair

"Je vis un rêve" : Dodi Lukebakio sous le charme de José Mourinho

"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

Du manque de fun dans le football d'aujourd'hui ? Le message d'Eden Hazard à la nouvelle génération

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

