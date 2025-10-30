Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

Anderlecht serait prêt à se séparer de Cedric Hatenboer, recruté en janvier à Excelsior. Le joueur n'a pas répondu aux attentes du club bruxellois.

Hatenboer joue avec les RSCA Futures

Cedric Hatenboer a été recruté au début de l’année pour un montant de 2,5 millions d’euros. Ce milieu défensif de 20 ans est arrivé du club néerlandais Excelsior, mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe première d’Anderlecht.

Sa préparation a été perturbée par une commotion cérébrale, ce qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un certain temps. Depuis, il joue avec les RSCA Futures, l’équipe espoir du club.

Selon Transferfeed, Anderlecht envisagerait de se séparer d'Hatenboer. Cet été, le club avait pensé à le prêter.

De l’intérêt en Belgique et à l’étranger

Hatenboer ne serait pas satisfait de sa situation. Selon la même source, cela fait un moment qu’il est frustré par son rôle au club. Le joueur serait ouvert à un départ, temporaire ou définitif, à condition que cela lui permette de jouer plus. Plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt durant le dernier mercato estival.

Anderlecht souhaite éviter que l’investissement de 2,5 millions d’euros soit perdu. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de Hatenboer à Anderlecht.