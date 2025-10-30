Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Le Beerschot, club de D1B, élimine Westerlo. Le Cercle domine Courtrai, Saint-Trond s'impose à Knokke et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Dernière soirée de seizièmes de finale en Croky Cup, avec plusieurs rencontres au programme et une belle surprise. Parmi elles, le Beerschot, club de D1B, a créé la sensation face à Westerlo.

Le Beershot élimine un club de Pro League

Au Kiel, les Anversois ont parfaitement entamé leur match. Haraguchi a ouvert le score à la 4e minute. Westerlo a égalisé avant la pause grâce à Kimura, mais le Beerschot a repris les commandes en seconde période. Weymans et Claes ont scellé le succès, malgré un dernier but de Sakamoto dans le temps additionnel 3-2.

Le Cercle passe sans forcer

À Bruges, le Cercle a dominé Courtrai sans trembler. Jurado a ouvert le score après un magnifique une-deux avec Ngoura. Malgré plusieurs tentatives courtraisiennes en fin de match, le gardien Warleson a tout repoussé pour offrir la qualification aux Vert et Noir.

Saint-Trond se qualifie

À Knokke, Saint-Trond a fait le strict minimum pour passer. Diriken a inscrit le seul but du match en début de seconde période, avant que Diallo ne soit exclu pour les locaux. Les Canaris n’ont pas brillé, mais l’essentiel est assuré.

Cette dernière soirée de Coupe de Belgique a tenu ses promesses. Le Beerschot s’offre un exploit, tandis que le Cercle et Saint-Trond confirment leur place parmi les huitièmes.