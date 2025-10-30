"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

Stefano Okaka a pas mal borlingué après son passage à Anderlecht. Mais sa fin de carrière est assez difficile.

Travailleur, très solide dans les duels, pas maladroit techniquement et auteur d'une saison à 17 buts : Stefano Okaka n'avait pas eu besoin de beaucoup de temps pour convaincre à Anderlecht. Ses bonnes prestations au Lotto Park lui avaient valu un transfert à six millions du côté de Watford.

On l'a ensuite retrouvé à l'Udinese puis à l'Istanbul Basaksehir. Mais depuis la fin de son aventure en Turquie, plus rien. Okaka est ainsi resté deux ans sans club. Cet été, il a fini par rebondir à Ravenna, en Serie C italienne.

Buteur pour la première fois depuis mars 2023

Revenant de très loin, l'ancien international italien manque de rythme et n'a pas encore pu débuter le moindre match cette saison. Mais ce weekend, il a vécu un grand moment en inscrivant le seul but de la rencontre à Pianese dans la foulée de son entrée au jeu. Une délivrance : "Je n'ai jamais envisagé d'arrêter pendant ces deux années, mais cela m'a permis de voir ma famille plus souvent", explique-t-il à la Gazzetta dello Sport.

L'ancien Mauve est heureux d'avoir retrouvé sa place dans un vestiaire : "Quand mon frère m'a parlé du projet à Ravenne, je travaillais à ma remise en forme à l'étranger. Après une discussion avec le président et le directeur sportif, nous avons décidé de nous lancer ensemble dans cette aventure pour retrouver notre niveau. Je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné".

Il n'oublie pas son passage en Pro League : "Mes passages à Anderlecht, Watford et Basaksehir ont contribué à faire de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Avec le recul, je réalise la chance que j’ai eue de porter de si beaux maillots, et j’en suis fier".