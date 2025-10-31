"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

Anderlecht s'est fait huer par ses propres supporters après la victoire contre Ninove. Olivier Deschacht prend la défense de Besnik Hasi.

Ce n'est pas le niveau de jeu de l'équipe qui a rassuré le Lotto Park contre Ninove. Les Anderlechtois sont d'ailleurs rentrés au vestiaire avec un concert de sifflets. Les 'Hasi Buiten' étaient déjà perceptibles dans les tribunes lors de la défaite à Charleroi.

Olivier Deschacht a regardé les deux rencontres avec attention, il estime que les supporters vont trop loin. "Ils devraient se calmer un peu", commence-t-il dans Het Nieuwsblad.

Le retour de Michael Verschueren, une bonne nouvelle pour Hasi ?

Le recordman de matchs disputés pour les Mauves est clair. " Ils ont déjà réussi à évincer l'ancien président Wouter Vandenhaute. Maintenant, c'est l'entraîneur qui doit partir. Sachez-le : je suis un fan de Hasi".

Deschacht est bien placé pour en parler : "C'est une personne agréable. Je l'ai eu comme coéquipier et comme entraîneur". Mais depuis cette période où Anderlecht était champion une saison sur deux, de l'eau a coulé sous les ponts.





"Je l'ai toujours trouvé très bon", surenchérit Olivier Deschacht. "Il est ouvert au dialogue, très humain. Je sais aussi que Michael Verschueren est un fan de Besnik". Un soutien de poids, suffisant pour permettre à l'entraîneur du Sporting de rester en poste ?