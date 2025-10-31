"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend
Photo: © photonews
Pierre François, directeur général du Standard de Liège, a fait une déclaration frappante dans l'émission de la RTBF "Sur le Gril". Selon lui, le football belge est en bonne santé, mais le Standard ne réfléchirait pas à deux fois si l'occasion se présentait de rejoindre un jour la Ligue 1 française.

"Si vous me proposez d’aller en Ligue 1, le Standard signe immédiatement", a-t-il répondu avec un sourire à la question d'Erik Libois, animateur de l'émission et podcast "Sur le Gril" de la RTBF. Pierre François a toutefois insisté sur le fait que, selon lui, la Pro League fonctionne bien. "Notre coefficient européen est solide, et avec cinq tickets européens, le championnat belge est attractif pour les investisseurs", a-t-il affirmé.

Concernant le format de la compétition, le directeur général du Standard précise qu'il s'agit encore d'un sujet de débat. "Seul le format de la compétition continue de susciter des discussions. Notre club reste partisan d’un championnat à seize ou même quatorze équipes, avec Play-Offs. Cela reste une clé du succès de la compétition", estime-t-il.

Il pense que le futur format à dix-huit clubs est moins convaincant. "Ce système a surtout été poussé par le Club de Bruges", a-t-il lancé. "Mais vu les procédures en cours, il n’est absolument pas certain que ce format soit maintenu. L’avenir de notre championnat reste ouvert."

Il ne veut pas de la Beneliga, mais bien de la Ligue 1

L’idée d’une Beneliga incluant des clubs néerlandais ne l’enchante pas du tout. "Nous n’avons rien à gagner avec Nic et Nac", a-t-il plaisanté, en référence au NEC Nimègue et au NAC Breda. "Même des matchs contre l’Ajax ou Feyenoord seraient déjà difficiles sur le plan logistique. Sans parler de ce que nos supporters pourraient en retirer, c'est à dire pas grand-chose."

La Ligue 1, en revanche, représente pour lui un rêve. "La Ligue 1 est une compétition de rêve", admet Pierre François. "Jouer au Vélodrome de Marseille ou recevoir le PSG à Sclessin, ce serait fantastique pour nos supporters. Mais l’UEFA tient aux championnats nationaux et ne veut pas autoriser d’exceptions."

Pour conclure, Pierre François a raconté une anecdote de 2008, lorsque le Standard et Anderlecht se disputaient le titre national. "J’avais proposé de jouer le match décisif sur terrain neutre, au Stade de France", a-t-il raconté en riant. "J’avais même un accord avec le tour manager de Johnny Hallyday pour décaler son concert d’un jour. Mais le président de la fédération de l’époque a refusé : un titre belge devait se décider en Belgique."

Standard

