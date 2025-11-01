Soulagement pour le foot belge : DAZN règle la note à temps

Muzamel Rahmat
| Commentaire
DAZN a bien payé la somme promise à la Pro League. Les clubs belges peuvent souffler, même si aucun accord avec les opérateurs télécoms a été trouvé.

Vendredi, les dirigeants des clubs scrutaient leurs téléphones, redoutant une mauvaise nouvelle. Le versement de DAZN, essentiel pour les finances du championnat, faisait planer une certaine nervosité.

L’attente a duré toute la journée, avant qu’un léger vent d’optimisme ne souffle en soirée. Selon Het Nieuwsblad, la plateforme britannique aurait transféré la somme prévue.

Depuis l’arrivée de DAZN, les clubs vivent au rythme des rumeurs et des retards. La plateforme menaçait de ne pas payer, vu que toutes les obligations du contrat n’étaient pas respectées.

DAZN n’a pas encore trouvé d’accord avec les opérateurs télécoms, laissant les amateurs de foot dans le flou. Il est possible de suivre la Jupiler Pro League en direct uniquement sur l’application.

Un accord a été trouvé pour les résumés de match, la RTBF a droit à quelques minutes par rencontre.

