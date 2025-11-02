Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Avec une passe décisive et un magnifique but, Nilson Angulo a été l'homme fort du RSCA ce samedi contre le KV Malines. L'Equatorien restait sur des semaines difficiles.

Nilson Angulo a fait se lever le Lotto Park sur le but du 3-1. Trouvé côté gauche, l'Equatorien a mis son opposant dans le vent d'un coup du sombrero, avant de profiter d'une incompréhension entre les défenseurs pour aller tromper Nacho Miras.

"Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai senti le défenseur dans mon dos et j'ai tenté quelque chose d'instinctif. Ca a marché et j'en suis très heureux", souriait Angulo après la rencontre. Une libération pour l'ailier, qui n'avait plus marqué depuis... la première journée de championnat, et commençait à être critiqué.

😤 | Nilson Angulo laat het zo eenvoudig lijken. 🇪🇨✨ #ANDKVM



En plus de son magnifique but, Angulo a également délivré la passe décisive pour le 2-1 de Cvetkovic en première mi-temps. L'ailier de 21 ans était partout sur le terrain et a réagi après des semaines difficiles. Il en a profité pour saluer son coach, qui lui a maintenu sa confiance.





"Besnik Hasi me donne beaucoup de confiance et attend beaucoup de moi, dans mes courses, mon pressing, mes prises de décision", explique Nilson Angulo. "Ca me motive justement à m'améliorer. Je veux lui rendre cette confiance, lui montrer mon affection".

Avec 6 passes décisives et 2 buts désormais, Nilson Angulo revient en tout cas en forme au meilleur des moments pour le Sporting comme pour son entraîneur, lui aussi très critiqué.