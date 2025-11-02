Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

Cette semaine, le Sporting d'Anderlecht a terminé à la quatrième place de l'Algarve Cup U15. Crésus Kana a été élu meilleur joueur du tournoi.

Cette semaine, les U15 du Sporting d’Anderlecht ont participé à l’Algarve Cup U15, aux côtés de grands clubs européens tels que l’Atlético de Madrid, Benfica, Porto ou encore le FC Séville.

En phase de poules, les Mauves sont restés invaincus avec deux partages contre Aarhus (1-1) et le FC Porto (1-1), et une victoire face à l’Elite London Academy (3-0).

Anderlecht quatrième, Crésus Kana meilleur joueur du tournoi

Deuxièmes de leur poule, les Anderlechtois se sont qualifiés pour le tour suivant, mais ont finalement été battus par le Sporting Portugal. Cette deuxième défaite a entraîné leur élimination du tournoi.

Le Sporting d’Anderlecht a tout de même terminé à la quatrième place de cette compétition internationale pour jeunes, confirmant la réputation de son académie en Europe.

Cerise sur le gâteau, un Bruxellois a été sacré meilleur joueur du tournoi : Crésus Kana (2011), petit frère de Marco Kana, de retour cette saison au sein de l’équipe première d’Anderlecht.