Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout depuis Jan Breydelstadion
| Commentaire
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Personne ne pensait qu'un joueur de Dender se distinguerait à Bruges, pourtant Mohamed Berte l'a fait dans les dernières minutes.

Il n’y avait aucun nuage à l’horizon pour le Club de Bruges pendant presque tout le match, jusqu’à ce que Mohamed Berte marque le but du 2-1 à la 91e minute et qu’il obtienne, quelques instants plus tard, une occasion de la tête pour égaliser. "Oui, c’est vrai. J’aurais dû mieux finir", confie-t-il dans une interview exclusive à nos équipes sur place. "Peut-être qu’on aurait pu faire 2-2, et on serait rentrés à Denderleeuw avec un point. C’est dommage."

Berte se montre dur avec lui-même, mais évidemment, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un seul joueur change complètement le cours du match dans les dernières minutes. "Peut-être que le 2-2 aurait été possible si on avait marqué le 2-1 un peu plus tôt. Alors la fin du match aurait pu être différente." Même ainsi, le Club a eu quelques sueurs froides.

Bruges oublie de tuer le match

Avant le coup d’envoi, le Club avait 26 points et Dender 4. Difficile, dans ces conditions, de croire à un bon résultat. "Pourtant, on était prêts à prendre un ou plusieurs points", estime Berte. "En première mi-temps, le Club a été très dominateur, ils auraient pu mener 4-0. En seconde période, on a peut-être un peu mieux joué."

Quand le score est resté bloqué à 2-0 et que le rythme du match a baissé, Dender a commencé à entrevoir des possibilités. Le dernier du classement savait que le Club commençait à penser à son prochain match de Ligue des champions contre Barcelone. "On devait profiter du fait qu’ils avaient la tête à la Ligue des champions. On ne l’a pas fait. Ils ont pris les trois points. Félicitations à eux."

Dender lancé ?

Berte espère que son équipe sera lancée dès qu’elle obtiendra sa première victoire en championnat. Jusqu’ici, Dender n’a connu le goût du succès qu’en Coupe. "On doit continuer à travailler pour décrocher cette première victoire. Oui, il y a eu ce succès en Coupe. Maintenant, on a quelques jours pour préparer le match contre Zulte Waregem."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
FCV Dender EH
Mohamed Berte

Plus de news

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
1
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

19:00
Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

18:20
Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

10:30
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
2
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20
4
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

16:00
🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs" Interview

🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

14:40
📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

15:30
Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

15:00
Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

14:22
"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

13:30
2
"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

14:00
1
"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01
"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

12:40
Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

31/10
🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

12:00
Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 13:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 16:00 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved