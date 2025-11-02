Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Personne ne pensait qu'un joueur de Dender se distinguerait à Bruges, pourtant Mohamed Berte l'a fait dans les dernières minutes.

Il n’y avait aucun nuage à l’horizon pour le Club de Bruges pendant presque tout le match, jusqu’à ce que Mohamed Berte marque le but du 2-1 à la 91e minute et qu’il obtienne, quelques instants plus tard, une occasion de la tête pour égaliser. "Oui, c’est vrai. J’aurais dû mieux finir", confie-t-il dans une interview exclusive à nos équipes sur place. "Peut-être qu’on aurait pu faire 2-2, et on serait rentrés à Denderleeuw avec un point. C’est dommage."

Berte se montre dur avec lui-même, mais évidemment, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un seul joueur change complètement le cours du match dans les dernières minutes. "Peut-être que le 2-2 aurait été possible si on avait marqué le 2-1 un peu plus tôt. Alors la fin du match aurait pu être différente." Même ainsi, le Club a eu quelques sueurs froides.

Bruges oublie de tuer le match

Avant le coup d’envoi, le Club avait 26 points et Dender 4. Difficile, dans ces conditions, de croire à un bon résultat. "Pourtant, on était prêts à prendre un ou plusieurs points", estime Berte. "En première mi-temps, le Club a été très dominateur, ils auraient pu mener 4-0. En seconde période, on a peut-être un peu mieux joué."

Quand le score est resté bloqué à 2-0 et que le rythme du match a baissé, Dender a commencé à entrevoir des possibilités. Le dernier du classement savait que le Club commençait à penser à son prochain match de Ligue des champions contre Barcelone. "On devait profiter du fait qu’ils avaient la tête à la Ligue des champions. On ne l’a pas fait. Ils ont pris les trois points. Félicitations à eux."





Dender lancé ?

Berte espère que son équipe sera lancée dès qu’elle obtiendra sa première victoire en championnat. Jusqu’ici, Dender n’a connu le goût du succès qu’en Coupe. "On doit continuer à travailler pour décrocher cette première victoire. Oui, il y a eu ce succès en Coupe. Maintenant, on a quelques jours pour préparer le match contre Zulte Waregem."