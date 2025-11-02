Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot



Deux affiches alléchantes étaient au programme ce dimanche en Challenger Pro League. Le duel le plus attendu opposait le Beerschot à Courtrai, et ce sont les visiteurs qui ont réalisé la bonne opération en repartant avec trois points précieux.

Beerschot - Courtrai 1-2

Le Beerschot (3e) avait l’occasion de réaliser une excellente opération à domicile face à Courtrai (2e) dans la course au top 2 et à la promotion directe vers la Jupiler Pro League. Mais ce sont finalement les Kerels qui ont tiré leur épingle du jeu, consolidant leur deuxième place derrière Beveren.

Les visiteurs ont rapidement pris l’avantage grâce à Kohon, auteur de l’ouverture du score après seulement cinq minutes de jeu. Malgré quelques opportunités pour les Anversois, le score est resté inchangé jusqu’à la pause (0-1). Au retour des vestiaires, Osifo a doublé la mise et scellé la victoire des Courtraisiens (0-2).

Les phases arrêtées ont une nouvelle fois joué un rôle crucial dans la rencontre. le Beerschot est parvenu à réduire l’écart grâce à Mbe Soh dans le temps additionnel, mais les Anversois voient désormais Courtrai prendre le large avec quatre points d’avance au classement. Beveren, toujours leader, compte six points d'avance sur les Kerels. Le Beerschot concède sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues.

Patro Eisden Maasmechelen - RSCA Futures 0-0

Le Patro Eisden Maasmechelen recevait ce week-end les espoirs du RSC Anderlecht avec l’ambition d’effacer la défaite en Coupe de Belgique face à Gand et de se hisser dans le top 6.

Mais les Limbourgeois ont dû se contenter d’un partage, la rencontre se soldant sur un score nul et vierge (0-0). Les RSCA Futures, de leur côté, totalisent désormais 11 points en 11 matchs et prennent un peu d’air sur la zone rouge.

02/11/2025 16:00Beerschot - KV Courtrai1-2
02/11/2025 16:00Patro Eisden Maasmechelen - RSCA Futures0-0

Division 2
Division 2
Beerschot
KV Courtrai

Division 2

 Journée 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 4-4 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-1 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-1 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Beerschot Beerschot 1-2 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-0 RSCA Futures RSCA Futures
