Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Antwerp n'a pas réussi à décrocher sa première victoire en championnat depuis fin août. Sur la pelouse de Saint-Trond, les Anversois se sont inclinés 0-1. Ito a inscrit l'unique but de la rencontre, et après le carton rouge de Foulon, c'est surtout STVV qui a manqué de creuser l'écart.

Porté par sa victoire en Coupe de Belgique, l'Antwerp voulait relancer la machine en championnat face à STVV. Mais dès le premier quart d’heure, les Canaris ont montré qu’ils n’occupaient pas le haut du classement par hasard. D’abord, Nozawa a sauvé un tir lointain de Sebaoui, mais peu après, le premier but de la partie est tombé.

Après que Foulon ait dégagé un centre de la tête, Ito a pu frapper à deux reprises. Sa première tentative a été bloquée par le dos de Tsunashima, mais sa reprise, déviée par Diawara et la barre, a fini au fond des filets (1-0, 16e). Le début d’une soirée compliquée pour le Great Old.

Cinq minutes plus tard, les visiteurs se sont retrouvés à dix. Muja, ancien joueur de l'Antwerp, partait en contre, mais Foulon est intervenu de manière assez franche pour le mettre au sol sur la ligne de touche. Bien que Foulon ait affirmé ne pas être le dernier défenseur, l’arbitre Verboomen lui a tout de même brandi un carton rouge (22e).

L'Antwerp, impuissant, s'incline encore et est... avant-dernier

Saint-Trond a continué de dominer la rencontre, surtout après l’expulsion, mais a manqué de précision dans le dernier geste pour doubler la mise. Nozawa a maintenu l'Antwerp à flot avec deux belles parades, tandis que Van Den Bosch a sauvé une situation délicate avec un tacle crucial juste avant la pause.

Après la pause, les Trudonnaires ont poursuivi sur leur lancée, cette fois par l’intermédiaire de Goto. L’attaquant japonais a été parfaitement servi dans le cœur de la défense anversoise par Ito, mais sa frappe a heurté le poteau. Sebaoui a également eu une énorme occasion pour faire 2-0 suite à une passe catastrophique d’Al-Sahafi, mais l'ailier a trouvé la jambe du gardien de l'Antwerp.

Tant que le score était de 1-0, l'Antwerp pouvait encore y croire, malgré seulement 23 % de possession et un expected goal de 0,03 jusqu’à la 70e minute. Saint-Trond a failli se compliquer la tâche lorsque Van Helden a mal jugé une longue balle de Nozawa, permettant à Al-Sahafi de pénétrer dans la surface, mais le Saoudien a buté sur le solide gardien japonais Kokubo, qui s’est rapidement couché pour réaliser la parade.

Saint-Trond est quatrième de Pro League

Grâce à un ajustement tactique de Wils, Antwerp a réussi à traverser plus souvent la ligne médiane, surtout en fin de match, lorsque Saint-Trond s’est replié pour défendre ses trois points tout en laissant peu d’espace à son adversaire. Mais à part cette unique opportunité pour Al-Sahafi, aucune occasion supplémentaire n’est venue pour l'Antwerp.

Avec cette victoire méritée, Saint-Trond grimpe à la troisième place ex æquo du classement. L'Antwerp, quant à lui, glisse à l’avant-dernière place, seul Dender se trouvant encore derrière le champion 2023.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
STVV
Ryotaro Ito
Daam Foulon

Plus de news

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

21:00
La Louvière recule - Direct Commenté Live

La Louvière recule - Direct Commenté

19:31
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

20:00
"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

19:00
Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

Tournant dans la course à la montée : Courtrai signe la bonne opération du week-end au Beerschot

18:40
Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !

18:13
"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

"Un désavantage" : Thorsten Fink déçu de l'absence des supporters de Genk à Westerlo

18:00
13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

13 matchs et puis s'en va : Yannick Ferrera est viré !

17:30
Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

Arrivé de D2 suisse, double buteur à Zulte : le nouveau gros coup de l'Union ?

17:00
La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

16:30
La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

La transversale a choisi son camp : Genk se glisse dans le top 6 après une victoire flatteuse à Westerlo

15:25
"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

"On a l'air naïfs, faibles" : l'aventure de Will Still à Southampton vire au cauchemar

16:00
Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

Le petit frère d'un espoir belge fait ses grands débuts en Jupiler Pro League

15:00
Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

14:00
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

12:45
🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

13:00
Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

11:40
1
Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

12:30
L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

12:00
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved