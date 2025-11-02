Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

L'Antwerp n'a pas réussi à décrocher sa première victoire en championnat depuis fin août. Sur la pelouse de Saint-Trond, les Anversois se sont inclinés 0-1. Ito a inscrit l'unique but de la rencontre, et après le carton rouge de Foulon, c'est surtout STVV qui a manqué de creuser l'écart.

Porté par sa victoire en Coupe de Belgique, l'Antwerp voulait relancer la machine en championnat face à STVV. Mais dès le premier quart d’heure, les Canaris ont montré qu’ils n’occupaient pas le haut du classement par hasard. D’abord, Nozawa a sauvé un tir lointain de Sebaoui, mais peu après, le premier but de la partie est tombé.

Après que Foulon ait dégagé un centre de la tête, Ito a pu frapper à deux reprises. Sa première tentative a été bloquée par le dos de Tsunashima, mais sa reprise, déviée par Diawara et la barre, a fini au fond des filets (1-0, 16e). Le début d’une soirée compliquée pour le Great Old.

Cinq minutes plus tard, les visiteurs se sont retrouvés à dix. Muja, ancien joueur de l'Antwerp, partait en contre, mais Foulon est intervenu de manière assez franche pour le mettre au sol sur la ligne de touche. Bien que Foulon ait affirmé ne pas être le dernier défenseur, l’arbitre Verboomen lui a tout de même brandi un carton rouge (22e).L'Antwerp, impuissant, s'incline encore et est... avant-dernier

Saint-Trond a continué de dominer la rencontre, surtout après l’expulsion, mais a manqué de précision dans le dernier geste pour doubler la mise. Nozawa a maintenu l'Antwerp à flot avec deux belles parades, tandis que Van Den Bosch a sauvé une situation délicate avec un tacle crucial juste avant la pause.

Après la pause, les Trudonnaires ont poursuivi sur leur lancée, cette fois par l’intermédiaire de Goto. L’attaquant japonais a été parfaitement servi dans le cœur de la défense anversoise par Ito, mais sa frappe a heurté le poteau. Sebaoui a également eu une énorme occasion pour faire 2-0 suite à une passe catastrophique d’Al-Sahafi, mais l'ailier a trouvé la jambe du gardien de l'Antwerp.

Saint-Trond est quatrième de Pro League

Tant que le score était de 1-0, l'Antwerp pouvait encore y croire, malgré seulement 23 % de possession et un expected goal de 0,03 jusqu’à la 70e minute. Saint-Trond a failli se compliquer la tâche lorsque Van Helden a mal jugé une longue balle de Nozawa, permettant à Al-Sahafi de pénétrer dans la surface, mais le Saoudien a buté sur le solide gardien japonais Kokubo, qui s’est rapidement couché pour réaliser la parade.

Grâce à un ajustement tactique de Wils, Antwerp a réussi à traverser plus souvent la ligne médiane, surtout en fin de match, lorsque Saint-Trond s’est replié pour défendre ses trois points tout en laissant peu d’espace à son adversaire. Mais à part cette unique opportunité pour Al-Sahafi, aucune occasion supplémentaire n’est venue pour l'Antwerp.

Avec cette victoire méritée, Saint-Trond grimpe à la troisième place ex æquo du classement. L'Antwerp, quant à lui, glisse à l’avant-dernière place, seul Dender se trouvant encore derrière le champion 2023.