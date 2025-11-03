Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

Max Dean a vécu une soirée dramatique contre OHL : il a manqué un penalty, a reçu un carton rouge après un tacle brutal et a perdu le contrôle. Le parquet fédéral souhaite maintenant le suspendre pour six matchs (dont quatre effectifs).

Max Dean ne s'est pas fait d'amis dimanche soir lors d'OHL - La Gantoise. L'attaquant anglais est monté au jeu et a réussi, en peu de temps, à manquer un penalty et prendre un carton rouge totalement justifié.

Dean a ainsi taclé Maertens par derrière à hauteur du genou, un geste particulièrement dangereux qui ne restera pas impuni. Le parquet de l'Union Belge a ainsi requis une suspension de six matchs dont quatre ferme, rapporte le Nieuwsblad.

Une sanction qui n'est cependant pas liée qu'à son tacle inconsidéré. Après son geste, Max Dean a en effet pété les plombs. Estimant qu'il ne méritait pas un carton rouge, il s'est énervé et a tenté de frapper Birger Verstraete, joueur d'OHL, qui s'en prenait à lui verbalement.

En sus des trois matchs ferme et un avec sursis pour son tacle, Dean a donc également pris un match ferme et un avec sursis pour sa réaction excessive. Si La Gantoise ne se porte pas en appel, l'attaquant risque donc de manquer quatre matchs.





Ivan Leko a décidément vécu une soirée de cauchemar, perdant un joueur potentiellement important en plus de voir son équipe prendre une véritable gifle à Den Dreef...