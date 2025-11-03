Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Max Dean a vécu une soirée dramatique contre OHL : il a manqué un penalty, a reçu un carton rouge après un tacle brutal et a perdu le contrôle. Le parquet fédéral souhaite maintenant le suspendre pour six matchs (dont quatre effectifs).

Max Dean ne s'est pas fait d'amis dimanche soir lors d'OHL - La Gantoise. L'attaquant anglais est monté au jeu et a réussi, en peu de temps, à manquer un penalty et prendre un carton rouge totalement justifié. 

Dean a ainsi taclé Maertens par derrière à hauteur du genou, un geste particulièrement dangereux qui ne restera pas impuni. Le parquet de l'Union Belge a ainsi requis une suspension de six matchs dont quatre ferme, rapporte le Nieuwsblad.

Une sanction qui n'est cependant pas liée qu'à son tacle inconsidéré. Après son geste, Max Dean a en effet pété les plombs. Estimant qu'il ne méritait pas un carton rouge, il s'est énervé et a tenté de frapper Birger Verstraete, joueur d'OHL, qui s'en prenait à lui verbalement. 

En sus des trois matchs ferme et un avec sursis pour son tacle, Dean a donc également pris un match ferme et un avec sursis pour sa réaction excessive. Si La Gantoise ne se porte pas en appel, l'attaquant risque donc de manquer quatre matchs. 

Ivan Leko a décidément vécu une soirée de cauchemar, perdant un joueur potentiellement important en plus de voir son équipe prendre une véritable gifle à Den Dreef...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
OH Louvain
Max Dean

Plus de news

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

12:20
David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

21:41
De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

21:00
Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

20:20
Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

12:00
Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

20:40
La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

20:00
L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

19:40
Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

19:00
L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

19:20
Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

18:40
Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

18:00
Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

18:20
1
🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

17:00
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

16:00
La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

17:30
Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

16:30
Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

15:30
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

14:20
"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

15:00
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

14:40
1
Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien" Réaction

Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"

13:20
🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

13:40
1
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

02/11
Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

02/11
L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

11:40
"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

11:21
"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

10:30
Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

11:00
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved