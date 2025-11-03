Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Après la défaite à Saint-Trond, l'Antwerp est avant-dernier de Pro League et la crise est totale au Bosuil. Ce lundi, ce sont les adjoints de Stef Wils qui ont donné la séance d'entraînement, sans la présence du T1. Le signe d'un départ prochain ?

Rien ne va plus à l’Antwerp. Encore battus sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche, dans le cadre de la treizième journée de Pro League, les Anversois pointent à… l’avant-dernière place du classement.

Le champion de Belgique 2023 est à la dérive, et seul Dender fait pire que lui dans cette première moitié de la phase classique. Au Bosuil, les supporters perdent logiquement patience.

Stef Wils en danger à l'Antwerp

Deux raisons principales expliquent ces contre-performances : premièrement, la situation financière de l’Antwerp, qui a forcé la vente de plusieurs cadres, sans véritable renfort de qualité. Deuxièmement, les choix et les tactiques de Stef Wils, qui peinent à convaincre.

Car il n’y a pas que les chiffres qui inquiètent : les Anversois ne montrent pas grand-chose offensivement, malgré un noyau certes affaibli, mais qui n’a tout de même rien d’une équipe promise à la relégation.





Le T1 est donc remis en question. Ce lundi, Het Nieuwsblad rapporte que ce sont ses adjoints qui ont dirigé la séance d’entraînement, tandis que Stef Wils était convié à une réunion pour faire le point sur la situation. Selon le média flamand, l’intention initiale était de lui accorder encore quelques semaines, mais il faudra voir si le manque d’amélioration, à la fois dans le jeu et sur le plan comptable, ne pèsera pas trop lourd dans la balance.