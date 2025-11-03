Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après la défaite à Saint-Trond, l'Antwerp est avant-dernier de Pro League et la crise est totale au Bosuil. Ce lundi, ce sont les adjoints de Stef Wils qui ont donné la séance d'entraînement, sans la présence du T1. Le signe d'un départ prochain ?

Rien ne va plus à l’Antwerp. Encore battus sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche, dans le cadre de la treizième journée de Pro League, les Anversois pointent à… l’avant-dernière place du classement.

Le champion de Belgique 2023 est à la dérive, et seul Dender fait pire que lui dans cette première moitié de la phase classique. Au Bosuil, les supporters perdent logiquement patience.

Stef Wils en danger à l'Antwerp

Deux raisons principales expliquent ces contre-performances : premièrement, la situation financière de l’Antwerp, qui a forcé la vente de plusieurs cadres, sans véritable renfort de qualité. Deuxièmement, les choix et les tactiques de Stef Wils, qui peinent à convaincre.

Car il n’y a pas que les chiffres qui inquiètent : les Anversois ne montrent pas grand-chose offensivement, malgré un noyau certes affaibli, mais qui n’a tout de même rien d’une équipe promise à la relégation.

Le T1 est donc remis en question. Ce lundi, Het Nieuwsblad rapporte que ce sont ses adjoints qui ont dirigé la séance d’entraînement, tandis que Stef Wils était convié à une réunion pour faire le point sur la situation. Selon le média flamand, l’intention initiale était de lui accorder encore quelques semaines, mais il faudra voir si le manque d’amélioration, à la fois dans le jeu et sur le plan comptable, ne pèsera pas trop lourd dans la balance.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
STVV
Stef Wils

Plus de news

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

15:30
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

15:00
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

14:40
1
Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien" Réaction

Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"

13:20
🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

13:40
1
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

12:20
Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

12:00
L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

11:40
Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

20:40
"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

11:21
"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

10:30
Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

11:00
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

08:20
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

09:00
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

07:30
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

22:40
Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

23:00
2
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

21:40
Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

22:20
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

21:20
2
Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

22:00
Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

21:00
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
1
Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

20:00
"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

"Plus besoin de jouer le championnat" : encore une grande nouvelle pour Vincent Kompany et le Bayern

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved