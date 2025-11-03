Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Vincent Euvrard, comme Mircea Rednic, était arrivé seul au Standard, pour travailler avec le staff en place. L'un de ses anciens adjoints à Dender va tout de même le rejoindre en bord de Meuse.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Standard n’avait pas pu se tourner vers ses cibles prioritaires durant le mercato estival : le nouvel entraîneur des Rouches devait arriver seul, afin de maintenir le staff en place.

Mircea Rednic est donc arrivé sans adjoint, et c’est Gunter Vandebroeck, ancien entraîneur des U18, qui a complété le staff pour faciliter la transition entre les équipes de jeunes et le noyau A.

Fin août, Vincent Euvrard a lui aussi débarqué seul pour succéder à Rednic et venir à la rescousse du Standard, tandis que le reste du staff n’avait pas été modifié.

Vincent Euvrard bientôt rejoint au Standard par l'un de ses anciens adjoints

Ce sera toutefois bientôt le cas. Nos confrères de la Dernière Heure révèlent que Frédéric Stilmant va rejoindre les bords de Meuse dans les prochaines semaines.

Ancien adjoint de Vincent Euvrard au RWDM, à Zulte et à Dender, Stilmant doit d’abord effectuer un préavis avec la lanterne rouge avant de retrouver son ancien mentor. Il intégrera le staff aux côtés de José Jeunechamps, Gunter Vandebroeck et Jean-François Gillet.

Durant sa carrière de joueur, Frédéric Stilmant est passé par l'Olympic Charleroi, Tubize, Ostende ou encore Louvain. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 46 ans, compte 130 rencontres de Challenger Pro League et une quinzaine d'apparitions en Jupiler Pro League.