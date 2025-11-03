Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2510

Vincent Euvrard, comme Mircea Rednic, était arrivé seul au Standard, pour travailler avec le staff en place. L'un de ses anciens adjoints à Dender va tout de même le rejoindre en bord de Meuse.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Standard n’avait pas pu se tourner vers ses cibles prioritaires durant le mercato estival : le nouvel entraîneur des Rouches devait arriver seul, afin de maintenir le staff en place.

Mircea Rednic est donc arrivé sans adjoint, et c’est Gunter Vandebroeck, ancien entraîneur des U18, qui a complété le staff pour faciliter la transition entre les équipes de jeunes et le noyau A.

Fin août, Vincent Euvrard a lui aussi débarqué seul pour succéder à Rednic et venir à la rescousse du Standard, tandis que le reste du staff n’avait pas été modifié.

Vincent Euvrard bientôt rejoint au Standard par l'un de ses anciens adjoints

Ce sera toutefois bientôt le cas. Nos confrères de la Dernière Heure révèlent que Frédéric Stilmant va rejoindre les bords de Meuse dans les prochaines semaines.

Ancien adjoint de Vincent Euvrard au RWDM, à Zulte et à Dender, Stilmant doit d’abord effectuer un préavis avec la lanterne rouge avant de retrouver son ancien mentor. Il intégrera le staff aux côtés de José Jeunechamps, Gunter Vandebroeck et Jean-François Gillet.

Durant sa carrière de joueur, Frédéric Stilmant est passé par l'Olympic Charleroi, Tubize, Ostende ou encore Louvain. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 46 ans, compte 130 rencontres de Challenger Pro League et une quinzaine d'apparitions en Jupiler Pro League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard
Frederic Stilmant

Plus de news

La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

17:30
🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

17:00
Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

16:00
Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

16:30
Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien" Réaction

Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"

13:20
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

14:20
"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

15:00
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

14:40
1
🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

13:40
1
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

12:20
Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

12:00
"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

10:30
L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

11:40
"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

11:21
Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

11:00
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

08:20
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
1
Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

09:00
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

07:30
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

22:40
Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

23:00
2
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

21:40
Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

22:20
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

21:20
2
Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved