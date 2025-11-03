La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

La Belgique a perdu son match inaugural du Mondial U17. Elle devra probablement battre la Tunisie et les Fidji, qui s'affrontaient dans la foulée.

La Coupe du Monde U17 a commencé ce lundi au Qatar, et la Belgique est passée proche d'un petit exploit contre l'Argentine lors de son premier match cet après-midi. Les jeunes de Bob Browaeys se sont inclinés 3-2 après avoir mené 1-2.

Ils suivaient donc avec attention le deuxième match du jour dans ce groupe D : le duel entre la Tunisie et les îles Fidji. Sans grande surprise, c'est la Tunisie qui l'a largement emporté, dominant la petite nation océanienne sur le score de 6-0.

La Belgique, si elle veut prendre l'avance au goal-average, devra donc elle aussi écraser les modestes Fidji ce jeudi à 15h45 tandis que la Tunisie défiera l'Argentine un peu plus tôt (14h30).

Le match décisif entre la Tunisie et la Belgique se jouera ensuite dimanche à 13h30. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient, mais les 8 meilleurs troisièmes également, ce qui laisse de grands espoirs de qualification à la Belgique.