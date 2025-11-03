Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

La Belgique entamait la Coupe du Monde U17 ce lundi après-midi face à un gros morceau, à savoir l'Argentine. Les jeunes de Bob Browaeys ont été bons... mais se sont inclinés.

Grosse frustration pour les U17 belges qui auraient pu faire une belle opération ce lundi en ouverture de leur Coupe du Monde. Face à l'Argentine, grand rival dans cette poule, les joueurs de Bob Browaeys ont en effet mené 1-2, avant de finalement s'incliner 3-2.

C'était cependant bien l'Argentine qui frappait la première, faisait 1-0 à la 36e minute grâce à Ramiro Tulian, joueur de Belgrano, et trompant un Brughmans qui s'était déjà illustré depuis le début de la rencontre.

La Belgique restait cependant solide et même opportuniste puisqu'en toute fin de première période, Arthur De Kimpe, jeune talent d'OHL, faisait 1-1 (45e+4) et permettait à son équipe de repartir de zéro en vue de la seconde mi-temps.

Et les Diablotins en profitent : juste avant l'heure de jeu, le buteur de Bruges Stan Naert faisait 1-2. Dix minutes plus tard, malheureusement, l'Argentine égalisait via Facundo Jainikoski (69e, 2-2), avant de très vite enfoncer le clou et de faire 3-2 via Felipe Esquivel, talent de River Plate.

Malgré cette défaite, la Belgique aura de bonnes choses à retenir d'un match qui l'aura vue faire jeu égal avec l'un des favoris habituels du tournoi. Mitongo, jeune attaquant du Standard, aura manqué quelques occasions de faire 3-3 en fin de match. Soulignons également l'excellent match d'August De Wannemacker (Jong Genk).

Désormais, plus droit à l'erreur : les U17 belges devront l'emporter face à la Tunisie et aux îles Fidji, plus abordables, afin de continuer dans ce tournoi.