"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

Après avoir pris sa retraite de footballeur, Toby Alderweireld fait désormais ses premiers pas dans le monde du cinéma. L'ancien Diable Rouge obtient un petit rôle de gardien de prison dans le film d'action Paradise et, non sans humour, le qualifie de "rôle de sa vie".

Toby Alderweireld a décidé la saison dernière de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Il a reçu un hommage digne de ce nom au Bosuil avant de disparaître du monde du ballon rond en tant que joueur. Pourtant, l’ancien capitaine de l’Antwerp continue de faire parler de lui dans le nord du pays.

L’ancien Diable Rouge a participé à The Masked Singer, où il se cachait derrière le costume du hibou Oehoe, une référence directe au stade du Bosuil. Mais son aventure dans le monde du show-business ne s’arrête pas là.

Toby Alderweireld décroche un petit rôle dans un film d'action

"J’ai un rôle dans le film Paradise", a-t-il confié lundi sur les chaînes de radio JOE et Qmusic, relayé par Het Laatste Nieuws. Il y tiendra donc un petit rôle, qu’il a accepté avec enthousiasme.

"C’est le rôle de ma vie ! Je joue un gardien de prison. Quand on me l’a proposé, je me suis dit : pourquoi pas ? Mais remettons les choses dans leur contexte : on ne me voit que dans la scène d’ouverture", a-t-il plaisanté.

L’ancien défenseur ne sera donc pas longtemps à l’écran : "Oui, j’ai du texte ! (rires) Deux phrases. Ce sera un film plein d’action", conclut-il. Reste à voir si une carrière dans le cinéma pourrait lui convenir, en parallèle, peut-être, de son nouveau métier d'analyste.