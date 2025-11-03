Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

Ils ont le même format, et un style de jeu au final comparable, mais Adriano Bertaccini et Mihajlo Cvetkovic semblent faits pour s'entendre. Besnik Hasi a-t-il trouvé son duo d'attaquants ?

Radzinski-Köller, Mbokani-Jovanovic, Oularé-Strupar, Vossen-Benteke : les duos d'attaquants fonctionnent généralement grâce à une complémentarité impliquant que les deux joueurs le composant soient d'une morphologie sensiblement différente. On ne peut pas dire que c'es le cas pour la nouvelle paire du RSC Anderlecht : Adriano Bertaccini - Mihajlo Cvetkovic.

1m73 pour l'un, 1m75 pour l'autre, et un style assez comparable, tout en courses, en hargne, en abattage et en opportunisme : on pourrait croire que deux roquets de ce genre se marcheraient sur les pieds. Et pour être tout à fait honnête, c'était parfois le cas, leur enthousiasme débordant pouvant rendre le tout un peu brouillon.

Mais visiblement, ça marche : le travail de Cvetkovic a offert le 1-0 à Bertaccini, qui n'a pas manqué de remercier son compère serbe.

"Ca fait plaisir de marquer tous les deux. Nous nous entendons très bien, sur et en-dehors du terrain", assurait le Carolo après la rencontre. "Nous avons même déjà notre célébration".

Luis Vazquez n'est même pas entré au jeu, et semble avoir perdu tout crédit à court terme. On serait très surpris que "Bertakovic" (Cvetkoccini ?) ne soit pas le visage de l'attaque anderlechtoise pour les rencontres à venir...