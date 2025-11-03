Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Avec quatre buts, deux passes décisives et un très gros impact au milieu de terrain Ryotaro Ito est l'un des hommes en forme de Saint-Trond. Cependant, le Japonais sera en fin de contrat cet été et pourrait donc quitter le Stayen gratuitement.

Après treize journées, Saint-Trond est l'une des belles surprises de la saison. Les Trudonnaires viennent une nouvelle fois de s’imposer face à l'Antwerp ce dimanche et pointent désormais à la quatrième place.

La recette de Wouter Vrancken, mise en place pendant l’été, semble fonctionner à merveille, et plusieurs joueurs se révèlent, à l’image de Ryotaro Ito. Arrivé du Japon à l’été 2023, l’attaquant est actuellement l’homme en forme chez les Trudonnaires.

Ryotaro Ito pourrait quitter Saint-Trond... gratuitement

Ses performances parlent d’elles-mêmes : quatre buts et deux passes décisives en dix rencontres, mais aussi un impact notable au milieu de terrain et une belle complicité avec son compatriote Rihito Yamamoto.

Seul et unique buteur de la rencontre face à l'Antwerp, Ryotaro Ito est désormais évalué à 3,5 millions d’euros sur Transfermarkt et pourrait rapporter un joli bénéfice au club… à condition que Saint-Trond parvienne à le prolonger, son contrat arrivant à échéance en juin 2026.

Après le match, Ito a d’ailleurs confié au micro du Belang van Limburg. "De quoi je rêve ? De saisir ma chance dans un championnat du top 5, pourquoi pas en Angleterre ou en Espagne." Il pourrait donc profiter de cette situation pour faciliter un départ vers l’un des championnats qu’il convoite.

Ryotaro Ito

