Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

La Gantoise a subi une lourde défaite 4-0 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain, mais c'est le carton rouge de l'attaquant Max Dean qui a provoqué le plus de remous. Son tacle brutal a même laissé l'ancien arbitre Serge Gumienny sans voix.

La Gantoise a perdu 4-0 sur la pelouse d’Oud-Heverlee Louvain. Un résultat inquiétant, surtout après ce qu’a fait Max Dean. L’attaquant a complètement perdu son sang-froid.

Il a taclé Mathieu Maertens par-derrière, un véritable attentat. Il a été expulsé pour ce geste grossier… et a même semblé surpris de recevoir un carton rouge. L'ancien arbitre Serge Gumienny, lui, n’en revient pas.

Gumienny stupéfait par la faute de Dean

"Je n’ai pas souvent vu une faute aussi grave", déclare l’ancien arbitre au micro du Belang van Limburg. "Un tacle par-derrière, jambe levée, crampons en avant, directement dans le creux du genou de l’adversaire."

Un exemple typique de carton rouge direct. "Que faut-il faire de plus pour être exclu ? Et puis cette réaction ridicule après coup…"





"J’espère qu’on a fait passer un test antidopage à ce garçon après le match. Vu sa réaction, je me pose vraiment des questions", conclut Serge Gumienny.