Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Photo: © photonews

Le KRC Genk est plus que ravi de voir l'un de ses cadres franchir une étape importante. Sur les réseaux sociaux, Patrik Hrosovsky a d'ailleurs été largement mis à l'honneur.

Le Slovaque de 33 ans était titulaire ce dimanche après-midi lors du déplacement du KRC Genk à Westerlo. Pourtant, Thorsten Fink avait laissé planer le doute avant la rencontre quant à une éventuelle titularisation de Patrik Hrosovsky. L’entraîneur allemand devait choisir entre lui et Nikolas Sattlberger. Finalement, c’est Patrik Hrosovsky qui a été aligné d’entrée.

Le milieu de terrain a même disputé l’intégralité de la rencontre, tandis que Sattlberger a dû se contenter d’une montée au jeu. Pour Hrosovsky, il s’agissait de sa 250e apparition sous le maillot de Genk. Le club limbourgeois n’a pas manqué de le souligner sur les réseaux sociaux : "Patje fête son 250e match en tant que Genkie", a écrit le club sur X.

Une photo du joueur accompagne également la publication, avec la mention de ses 250 matchs et un message sincère : "Thank you, Patje". Un diminutif qui donne toujours une touche plus populaire. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que Patrik Hrosovsky a énormément apporté à Genk depuis son arrivée au club en août 2019.

Le temps passe vite. Patrik Hrosovsky était alors arrivé en provenance d'un club tchèque, le Viktoria Plzeň. Genk avait dû débourser plus de 5 millions d’euros pour le faire venir, mais le milieu de terrain a depuis prouvé qu’il valait bien cette somme. Hrosovsky s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe et est devenu, au fil des saisons, l’un des joueurs majeurs du club limbourgeois.

Désormais, il entre doucement dans l’automne de sa carrière, mais grâce à son expérience, il peut encore apporter beaucoup à l’équipe. Dans un second post, Genk met en avant tous les compliments qu’il reçoit : "250 raisons pour lesquelles il sera toujours l’un des nôtres." Patrik Hrosovsky est encore sous contrat avec le club jusqu’à la fin de la saison.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
