"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, s'est exprimé à propos de Roméo Lavia. L'Italien souhaite se montrer prudent avec le joueur belge.

S'il y a bien un Diable Rouge qui n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années, c'est bien Roméo Lavia. Le milieu défensif a connu un nombre incalculable de blessures depuis sa signature à Chelsea en août 2023.

Son état de santé est donc désormais pris très au sérieux au sein du club anglais. Enzo Maresca se doit d'être prudent avec son jeune talent, comme il l'explique en conférence de presse : "L'objectif principal pour Roméo est qu’il soit en pleine forme. Qu’il n’y ait pas de blessure."

De la prudence

"Roméo se trouve actuellement dans la même situation que Reece James il y a un an. De retour après une longue absence, il faut le gérer avec la plus grande attention."

Le natif de Bruxelles avait manqué les cinq premiers matchs de championnat en raison d'une entorse. Depuis, il fait petit à petit son retour avec de multiples apparitions.

Le week-end dernier, face à Tottenham, il a par exemple joué un tout petit peu moins d'un quart d'heure. Il n'a pas encore disputé de match complet depuis qu'il est remonté sur les terrains, ce qui s'explique certainement par une précaution de l'entraîneur. Ce mercredi, les Blues se déplaceront à Qarabag en Ligue des Champions. Roméo Lavia pourrait bien encore engranger du temps de jeu.