Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les contrôles d'identité dans les stades de football belges seront désormais beaucoup plus stricts. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une approche plus large visant à limiter les abus de billets et les désordres autour des matchs.

La nouvelle directive s’est déjà fait sentir ce week-end lors de la rencontre entre Anderlecht et Malines. Aux portes du Lotto Park, la police a procédé à des contrôles ciblés pour vérifier que le nom figurant sur le billet correspondait à celui de la pièce d’identité du détenteur.

Si la majorité des supporters ont pu entrer dans le stade sans encombre, une centaine d’entre eux présentaient des informations incorrectes. Ils utilisaient un billet ou un abonnement au nom d’une autre personne, ce qui est interdit par le règlement.

Les supporters concernés ont reçu un avertissement officiel, mais le ministère de l’Intérieur précise qu’il s’agissait de la dernière mesure de clémence. Lors des prochains contrôles, les contrevenants seront immédiatement sanctionnés par une interdiction de stade de trois mois et une amende.

Les billets doivent être utilisés exclusivement par leur titulaire

Le gouvernement rappelle que les billets sont strictement personnels et ne peuvent être transmis, même à des membres de la famille ou à des amis. "Il s’agit d’une mesure de sécurité qui protège tout le monde", souligne le service de sécurité relatif au football.





Cette vigilance accrue fait suite à des signalements selon lesquels les billets sont de plus en plus souvent revendus ou partagés, compliquant l’identification des supporters. Selon les autorités, cela rend plus difficile l’enquête correcte sur les incidents survenant dans ou autour des tribunes.

Il est donc conseillé aux fans de toujours faire enregistrer correctement leur nom lors de l’achat d’un billet ou d’un abonnement. Le ministère de l’Intérieur indique que les contrôles seront renforcés dans les semaines à venir, y compris lors des matchs à l’extérieur.