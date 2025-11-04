Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement
Photo: © Voetbalkrant.com

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les contrôles d'identité dans les stades de football belges seront désormais beaucoup plus stricts. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une approche plus large visant à limiter les abus de billets et les désordres autour des matchs.

La nouvelle directive s’est déjà fait sentir ce week-end lors de la rencontre entre Anderlecht et Malines. Aux portes du Lotto Park, la police a procédé à des contrôles ciblés pour vérifier que le nom figurant sur le billet correspondait à celui de la pièce d’identité du détenteur.

Si la majorité des supporters ont pu entrer dans le stade sans encombre, une centaine d’entre eux présentaient des informations incorrectes. Ils utilisaient un billet ou un abonnement au nom d’une autre personne, ce qui est interdit par le règlement.

Les supporters concernés ont reçu un avertissement officiel, mais le ministère de l’Intérieur précise qu’il s’agissait de la dernière mesure de clémence. Lors des prochains contrôles, les contrevenants seront immédiatement sanctionnés par une interdiction de stade de trois mois et une amende.

Les billets doivent être utilisés exclusivement par leur titulaire

Le gouvernement rappelle que les billets sont strictement personnels et ne peuvent être transmis, même à des membres de la famille ou à des amis. "Il s’agit d’une mesure de sécurité qui protège tout le monde", souligne le service de sécurité relatif au football.

Cette vigilance accrue fait suite à des signalements selon lesquels les billets sont de plus en plus souvent revendus ou partagés, compliquant l’identification des supporters. Selon les autorités, cela rend plus difficile l’enquête correcte sur les incidents survenant dans ou autour des tribunes.

Il est donc conseillé aux fans de toujours faire enregistrer correctement leur nom lors de l’achat d’un billet ou d’un abonnement. Le ministère de l’Intérieur indique que les contrôles seront renforcés dans les semaines à venir, y compris lors des matchs à l’extérieur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

10:00
Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

11:20
Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

15:00
L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

07:20
Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

09:30
Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

13:00
1
Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable Analyse

Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable

11:40
Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

14:00
Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

13:30
Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

11:00
Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

14:20
Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

12:40
De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

22:00
La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

07:40
1
Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

12:20
De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

21:00
1
Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

12:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

10:30
Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

10:30
Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

08:00
1
Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

23:00
Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

16:00
Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

19:00
Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

09:00
1
La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

08:30
🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

17:00
Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

20:20
Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

16:30
Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

06:30
Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

07:00
Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

21:20
David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

21:41
Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

23:30
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

03/11
Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

18:40
Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved