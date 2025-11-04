Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

C'est la crise au Bosuil. L'Antwerp est avant-dernier, et les chances de voir Stef Wils rester en poste sont de plus en plus réduites.

La situation est précaire à l'Antwerp : dans un club censé viser le top 6, aucun entraîneur ne devrait a priori survivre au bilan de Stef Wils. Mais au Bosuil, les choses sont plus nuancées. Wils, au club depuis six ans, est très apprécié en interne.

On sait aussi, à Anvers, que le coach doit faire face à des circonstances délicates - un effectif affaibli cet été et énormément de blessés. La direction prend donc sa part de responsabilité dans ces résultats compliqués.

Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'urgence. En ce début de semaine, le "triumvirat" anversois - Paul Gheysens, le CEO Sven Jaecques et le directeur sportif Marc Overmars - se sont réunis afin d'en discuter et d'analyser la situation, rapporte le Nieuwsblad.

Le mot d'ordre, relayé par Gheysens ce weekend : pas de décision prise dans la précipitation. L'Antwerp ne veut pas se séparer de Wils sans avoir de solution pour le remplacer si nécessaire. Mais un électrochoc est aussi vu comme une solution pour sortir du marasme.

Stef Wils prépare donc le match contre la RAAL et devrait être sur le banc... mais l'avenir est incertain, surtout s'il ne gagne pas contre le promu (sur une série de 7 victoires sans défaite !).