Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Antwerp! 2870

C'est la crise au Bosuil. L'Antwerp est avant-dernier, et les chances de voir Stef Wils rester en poste sont de plus en plus réduites.

La situation est précaire à l'Antwerp : dans un club censé viser le top 6, aucun entraîneur ne devrait a priori survivre au bilan de Stef Wils. Mais au Bosuil, les choses sont plus nuancées. Wils, au club depuis six ans, est très apprécié en interne.

On sait aussi, à Anvers, que le coach doit faire face à des circonstances délicates - un effectif affaibli cet été et énormément de blessés. La direction prend donc sa part de responsabilité dans ces résultats compliqués. 

Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'urgence. En ce début de semaine, le "triumvirat" anversois - Paul Gheysens, le CEO Sven Jaecques et le directeur sportif Marc Overmars - se sont réunis afin d'en discuter et d'analyser la situation, rapporte le Nieuwsblad.

Le mot d'ordre, relayé par Gheysens ce weekend : pas de décision prise dans la précipitation. L'Antwerp ne veut pas se séparer de Wils sans avoir de solution pour le remplacer si nécessaire. Mais un électrochoc est aussi vu comme une solution pour sortir du marasme.

Stef Wils prépare donc le match contre la RAAL et devrait être sur le banc... mais l'avenir est incertain, surtout s'il ne gagne pas contre le promu (sur une série de 7 victoires sans défaite !). 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Stef Wils

Plus de news

Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable Analyse

Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable

11:40
Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

10:30
En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

10:00
Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

10:30
Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

09:30
Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

09:00
1
L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

07:20
La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

07:40
1
La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

08:30
Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

08:00
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

14:20
Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

06:30
Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

07:00
De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

22:00
De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

21:00
Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

23:00
Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

23:30
Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

22:30
Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

21:20
David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

21:41
Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

20:20
Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

20:40
La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

20:00
🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

17:00
L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

19:40
Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

19:00
Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

16:30
L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

19:20
Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

18:40
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

18:00
Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

18:20
1
La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

La presse italienne vole au secours de Loïs Openda, pourtant muet depuis sept mois

17:30
Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

16:00
Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved