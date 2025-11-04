Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

Un jeune talent ivoirien de 19 ans est en test à l'Antwerp. Il pourrait imiter Mahamadou Doumbia et Farouck Adekami et intégrer l'équipe première.

Le Royal Antwerp est en quête urgente de points. L’équipe anversoise occupe actuellement la 15e place de la Jupiler Pro League avec seulement 11 points sur 39, et des matchs importants se profilent pour le Great Old, contre des ténors de la compétition.

Peut-être que Yavan Sebai Senin pourra aider le champion de Belgique 2023 à se relever. Le milieu de terrain ivoirien de 19 ans est, selon la Gazet van Antwerpen, à l’essai au Bosuil.

Le jeune Yavan Sebai Senin à l’essai au Royal Antwerp

Plus tôt cette année, il avait déjà été prêté au Sporting Lisbonne, mais n’a finalement pas obtenu de contrat : l’option d’achat n’a pas été levée malgré quelques mois convaincants avec les U19 du club portugais.

Ces dernières semaines, Senin a entretenu sa condition physique de manière individuelle. Il s’entraîne désormais avec les Young Reds, l’équipe réserve du Royal Antwerp, dans l’espoir de décrocher un contrat et, à terme, d’intégrer l’équipe première.

Après Mahamadou Doumbia et Farouck Adekami, un nouvel espoir ivoirien pourrait ainsi débarquer au Bosuil. Reste à savoir s’il parviendra également à remettre le club sur les bons rails.