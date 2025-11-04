Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

Photo: © photonews
C'est une grosse surprise : Alireza Jahanbakhsh, qui a disputé trois phases finales de Coupe du monde avec l'Iran (2014, 2018 et 2022), débarque en Jupiler Pro League. L'ancien joueur de Feyenoord et de Brighton s'est engagé avec la lanterne rouge de notre championnat, Dender.

Seule équipe à ne pas encore avoir remporté le moindre match de championnat, Dender est toujours la lanterne rouge de notre Jupiler Pro League après treize journées. Les pensionnaires du stade Van Roy comptent déjà sept longueurs de retard sur l’Antwerp, avant-dernier.

Avec seulement six buts marqués, Dender présente la pire attaque de la compétition. Et avec 21 buts concédés, l’une des pires défenses, avec Louvain, Westerlo et… La Gantoise.

La lanterne rouge sait qu’il sera difficile d’éviter les play-downs, mais espère tout de même pouvoir assurer son maintien dans l’élite. En ce sens, Dender vient d’enregistrer l’arrivée d’une recrue assez exceptionnelle, compte tenu de la situation du club.

L'international iranien Alireza Jahanbakhsh signe à Dender

En effet, l’ailier international iranien Alireza Jahanbakhsh débarque à Denderleeuw. À 32 ans, il était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Heerenveen. Auparavant, il a notamment porté les couleurs de Feyenoord et de Brighton, qui l’avait acquis contre 22,5 millions d’euros à l’AZ Alkmaar en 2018.

Alireza Jahanbakhsh venait alors de frapper fort lors de la deuxième des trois Coupes du monde qu’il a disputées. International à 95 reprises, il avait livré de bonnes prestations contre le Maroc, le Portugal et l’Espagne, dans le groupe de la mort.

Le voilà engagé à Dender jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Un joli coup de la direction, qui a attiré un joueur pouvant mettre son expérience au service du groupe.

