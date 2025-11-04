"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

Photo: © photonews

Ce mercredi, Joaquin Seys croisera la route de Lamine Yamal, l'un des plus grands talents du football mondial. Le jeune Diable Rouge ne se montre pas inquiet et espère affronter "la meilleure équipe de Barcelone".

Présent en conférence de presse ce mardi, Joaquin Seys qualifie la rencontre contre Barcelone de plus grand défi de sa carrière. "Chaque enfant rêve un jour de jouer contre Barcelone", a-t-il déclaré, selon Het Laatste Nieuws.

Interrogé sur l’état de forme de son équipe, il admet que celle-ci n’est pas au sommet. Il précise néanmoins que le contexte de la Ligue des Champions est différent d’un match de championnat classique. "Tout le monde voudra être à son meilleur niveau", souligne-t-il. Selon lui, beaucoup de choses restent possibles pour les Blauw & Zwart.

Joaquin Seys espère avoir "le meilleur Barcelone" en face du Club de Bruges

Le défenseur insiste sur le fait que la préparation pour cette rencontre ne diffère pas fondamentalement des autres matchs. Il se prépare comme il le ferait face à une équipe de Jupiler Pro League, avec pour objectif de toucher son meilleur niveau, peu importe le nom de son opposant direct.

Il devrait s'appeler Lamine Yamal, considéré comme l’un des plus grands talents du moment. "Ce sera en tout cas un test, je sais que c’est un très bon joueur." Il insiste toutefois sur le fait que le résultat dépendra de la performance collective de l’équipe.

Quand on lui demande s’il préférerait que Yamal joue ou non, Seys répond qu’il souhaite voir l’équipe la plus forte de Barcelone sur le terrain. "C’est pour nous le plus beau test et le plus grand défi", assure-t-il. On verra le résultat, mercredi soir au Jan Breydel.

Suis FC Bruges - FC Barcelone en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (05/11).

Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
FC Barcelone
Joaquin Seys
Lamine Yamal

