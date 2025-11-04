Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match

Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avant l'affrontement en Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et l'Union Saint-Gilloise, les jeunes de l'USG (U19) affrontaient les Madrilènes au Centro Deportivo Alcalá de Henares. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été évident.

En effet, les Bruxellois se sont lourdement inclinés sur le score de 5-0. Il faut bien dire qu'ils ne partaient pas favoris, mais ils espéraient bien créer la surprise.

Les jeunes Saint-Gillois ont pourtant bien tenu dans un premier temps. Jusqu'à la 36e minute de jeu, le résultat était toujours nul et vierge entre les deux équipes.

L’ouverture est intervenue une minute plus tard. L'avant-centre de 18 ans, Sergio Esteban, inscrivait le premier but de la partie. Mais alors qu'on semblait rentrer au vestiaire sur un score de 1-0, les Madrilènes ont doublé la mise à la 44e via Miguel Llorente. Le break était fait juste avant la pause.

Un score de forfait

Cinq minutes après l'heure de jeu, Sergio Esteban plantait son deuxième but de la soirée, alourdissant le score à 3-0. Jesus Barrios a ensuite planté un quatrième but (77e) avant qu’Obama Mangue n’inscrive le cinquième à la 86e… et ce malgré une exclusion madrilène.

Miguel Gil a été contraint de quitter la pelouse à huit minutes du terme. Mais il était trop tard, cela n'a rien changé, et les Colchoneros ont même planté un cinquième but. L'Union Saint-Gilloise espère bien ne pas revivre un tel scénario ce mardi soir en Ligue des Champions. Le coup d'envoi sera donné à 21h00.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atlético Madrid - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Atlético Madrid
Union SG

Plus de news

Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

18:20
Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

19:30
Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

19:00
"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

18:00
📷 Belle initiative à Charleroi : les supporters pourront créer le prochain maillot officiel des Zèbres

📷 Belle initiative à Charleroi : les supporters pourront créer le prochain maillot officiel des Zèbres

18:40
Un aspect trop sous-estimé ? L'entraînement assez particulier qui pourrait encore rapporter gros à la RAAL Analyse

Un aspect trop sous-estimé ? L'entraînement assez particulier qui pourrait encore rapporter gros à la RAAL

17:30
Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

08:00
1
Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

17:00
"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

16:00
"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

16:30
Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

14:40
🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

15:30
1
Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

14:20
Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

15:00
Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

14:00
Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

13:00
1
Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

11:20
1
Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

13:30
David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

21:41
Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

12:40
Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

12:20
Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

12:01
Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable Analyse

Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable

11:40
En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

10:30
Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

11:00
L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

03/11
Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

10:30
L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

03/11
Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

09:30
La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

08:30
Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

09:00
1
La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

07:40
1
L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

07:20
Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

07:00
Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 21:00 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Inter 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 05/11 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved