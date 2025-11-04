Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match

Avant l'affrontement en Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et l'Union Saint-Gilloise, les jeunes de l'USG (U19) affrontaient les Madrilènes au Centro Deportivo Alcalá de Henares. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été évident.

En effet, les Bruxellois se sont lourdement inclinés sur le score de 5-0. Il faut bien dire qu'ils ne partaient pas favoris, mais ils espéraient bien créer la surprise.

Les jeunes Saint-Gillois ont pourtant bien tenu dans un premier temps. Jusqu'à la 36e minute de jeu, le résultat était toujours nul et vierge entre les deux équipes.

L’ouverture est intervenue une minute plus tard. L'avant-centre de 18 ans, Sergio Esteban, inscrivait le premier but de la partie. Mais alors qu'on semblait rentrer au vestiaire sur un score de 1-0, les Madrilènes ont doublé la mise à la 44e via Miguel Llorente. Le break était fait juste avant la pause.

Un score de forfait

Cinq minutes après l'heure de jeu, Sergio Esteban plantait son deuxième but de la soirée, alourdissant le score à 3-0. Jesus Barrios a ensuite planté un quatrième but (77e) avant qu’Obama Mangue n’inscrive le cinquième à la 86e… et ce malgré une exclusion madrilène.





Miguel Gil a été contraint de quitter la pelouse à huit minutes du terme. Mais il était trop tard, cela n'a rien changé, et les Colchoneros ont même planté un cinquième but. L'Union Saint-Gilloise espère bien ne pas revivre un tel scénario ce mardi soir en Ligue des Champions. Le coup d'envoi sera donné à 21h00.