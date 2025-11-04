Voici pourquoi la dernière fois que le FC Barcelone a joué à Bruges a marqué l'histoire

Voici pourquoi la dernière fois que le FC Barcelone a joué à Bruges a marqué l'histoire
Photo: © photonews

Le 29 octobre 2002, bien plus que le score est entré dans l'histoire au stade Jan Breydel : en disputant son premier match comme titulaire avec Barcelone lors de la rencontre de Ligue des champions face au Club de Bruges (victoire 0-1), Andrés Iniesta a franchi la première étape de sa carrière.

Ce soir-là marquait le début de quelque chose de grand pour un milieu de terrain à peine âgé de 18 ans. L’entraîneur du FC Barcelone, Louis van Gaal, fit immédiatement confiance à Andrés Iniesta en lui offrant une place de titulaire, aux côtés notamment de Gerard López au milieu de terrain. Le message était clair : la jeunesse retrouvait sa place, une nouvelle génération était prête à éclore. Le lendemain, la presse espagnole titrait : "Van Gaal croit à nouveau en la jeunesse" et "Iniesta ouvre une nouvelle ère au Barça".

Le talent d’Iniesta déjà évident

Durant la rencontre, Iniesta se distingua par son jeu d’une maturité surprenante, dans une équipe globalement nerveuse. Il disputa l’intégralité des 90 minutes, portait le numéro 34 et montra déjà ce calme et cette technique qui deviendraient sa marque de fabrique. Par ses gestes subtils et ses passes précises, il permit au Barça de garder la maîtrise du jeu au milieu de terrain, même si le score resta serré.

Le Club de Bruges opposa une belle résistance, mais dut finalement s’incliner sur un but de Juan Riquelme. Pour les Brugeois, ce fut une défaite amère, mais le nom de ce jeune Espagnol resta gravé dans les esprits. Les observateurs voyaient déjà en lui l’avenir du club catalan, même si tout le monde n’en était pas encore conscient.

Iniesta lui-même considère encore cette soirée comme un tournant. Des années plus tard, il confia : "Mon début à Bruges reste l’un des plus beaux jours de ma carrière." Ce fut le point de départ d’un voyage qui allait le mener, à travers des centaines de matchs, de titres et de gloire, jusqu’au cœur de l’histoire du FC Barcelone.

"Le garçon à la tête de vétéran"

La presse espagnole le surnomma alors "l’héritier de Guardiola" et "le garçon à la tête de vétéran". Elle voyait déjà ce que le monde comprendrait plus tard : qu’à Bruges, lors d’une modeste soirée de Ligue des champions, s’écrivait le premier chapitre de l’histoire de l’un des plus grands milieux de terrain de tous les temps.

Pour le Club de Bruges, ce match restera une simple note de bas de page dans l’histoire d’une icône. Pour Barcelone, c’était le début d’une ère.

