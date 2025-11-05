🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

26 buts ont été inscrits ce mercredi soir, en Ligue des Champions. Découvrez les principaux événements de la soirée.

La deuxième partie des rencontres de la quatrième journée de la Ligue des Champions se tenait ce mercredi soir. En début de soirée, Chelsea a été surpris sur la pelouse de Qarabag et a perdu Roméo Lavia, tandis que le FC Pafos a créé la sensation en s’imposant face à Villarreal, grâce à un but de l’ancien Anderlechtois Derrick Luckassen.

Triplé de Victor Osimhen, Dodi Lukebakio et Benfica battus

Dans le même temps que la très belle prestation du Club de Bruges face au FC Barcelone, Galatasaray a profité de la seconde période pour s’imposer finalement largement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (0-3), grâce à un triplé de Victor Osimhen, qui a inscrit ses trois buts entre la 59e et la 78e minute, dont deux sur penaltys. Titulaires, Mika Godts (70e) et Jorthy Mokio (79e) ont été remplacés en cours de match, tandis que Rayane Bounida est monté au jeu en remplacement de Godts.

De son côté, le SL Benfica de Dodi Lukebakio, avec José Mourinho sur le banc depuis peu, s’est incliné à domicile face au Bayer Leverkusen (0-1). Patrik Schick a inscrit le seul but de la rencontre pour le pensionnaire de Bundesliga. Dodi Lukebakio a joué l’intégralité de la rencontre, en vain.

Jérémy Doku à l’assist avec Manchester City, Charles De Ketelaere rate un penalty contre l’OM

Manchester City s’est tranquillement et logiquement imposé face au Borussia Dortmund, à l’Etihad Stadium (4-1). Phil Foden a inscrit un doublé, Erling Haaland a marqué le deuxième but des Skyblues, sur une passe décisive de Jérémy Doku (en vidéo ci-dessous), qui a débordé sur son côté gauche avant de centrer, et Rayan Cherki a inscrit le dernier but dans le temps additionnel. Doku a été remplacé à dix minutes du terme.





Titularisé avec l’Atalanta, Charles De Ketelaere a manqué un penalty (en vidéo ci-dessous) sur la pelouse de Marseille dès la 15e minute. Une magnifique parade de Geronimo Rulli, qui n’a cependant rien pu faire sur le but d’Ademola Lookman annulé pour hors-jeu, ni sur le but de Lazar Samardzic, cette fois bien valide, en fin de match. Une défaite dans les dernières minutes pour les Phocéens, et un succès précieux pour la Dea (0-1). De Ketelaere a été remplacé par le futur buteur à cinq minutes du terme, tandis qu'Arthur Vermeeren est resté sur le banc.

Newcastle assure, l’Inter se contente du minimum syndical

Dans une belle forme en Premier League malgré sa récente défaite à West Ham, Newcastle a repris sa marche en avant en s’imposant face à l’Athletic Bilbao (2-0). Dan Burn et Joelinton ont trouvé le chemin des filets pour les Magpies.

Enfin, l’Inter Milan s’est fait un peu peur à domicile contre le Kairat Almaty. Lautaro Martinez a ouvert le score, Ofri Arad a égalisé pour les Kazakhstanais, mais Carlos Augusto a donné la victoire à l’Inter à 25 minutes du terme (2-1).

ERLING HAALAND GOALLLLL JEREMY DOKU ASSIST 2-0 MAN CITY WE ARE SO BACKKKKKKKKK pic.twitter.com/UBFuYldiwI — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) November 5, 2025