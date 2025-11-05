🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

26 buts ont été inscrits ce mercredi soir, en Ligue des Champions. Découvrez les principaux événements de la soirée.

La deuxième partie des rencontres de la quatrième journée de la Ligue des Champions se tenait ce mercredi soir. En début de soirée, Chelsea a été surpris sur la pelouse de Qarabag et a perdu Roméo Lavia, tandis que le FC Pafos a créé la sensation en s’imposant face à Villarreal, grâce à un but de l’ancien Anderlechtois Derrick Luckassen.

Triplé de Victor Osimhen, Dodi Lukebakio et Benfica battus

Dans le même temps que la très belle prestation du Club de Bruges face au FC Barcelone, Galatasaray a profité de la seconde période pour s’imposer finalement largement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (0-3), grâce à un triplé de Victor Osimhen, qui a inscrit ses trois buts entre la 59e et la 78e minute, dont deux sur penaltys. Titulaires, Mika Godts (70e) et Jorthy Mokio (79e) ont été remplacés en cours de match, tandis que Rayane Bounida est monté au jeu en remplacement de Godts.

De son côté, le SL Benfica de Dodi Lukebakio, avec José Mourinho sur le banc depuis peu, s’est incliné à domicile face au Bayer Leverkusen (0-1). Patrik Schick a inscrit le seul but de la rencontre pour le pensionnaire de Bundesliga. Dodi Lukebakio a joué l’intégralité de la rencontre, en vain.

Jérémy Doku à l’assist avec Manchester City, Charles De Ketelaere rate un penalty contre l’OM

Manchester City s’est tranquillement et logiquement imposé face au Borussia Dortmund, à l’Etihad Stadium (4-1). Phil Foden a inscrit un doublé, Erling Haaland a marqué le deuxième but des Skyblues, sur une passe décisive de Jérémy Doku (en vidéo ci-dessous), qui a débordé sur son côté gauche avant de centrer, et Rayan Cherki a inscrit le dernier but dans le temps additionnel. Doku a été remplacé à dix minutes du terme.

Titularisé avec l’Atalanta, Charles De Ketelaere a manqué un penalty (en vidéo ci-dessous) sur la pelouse de Marseille dès la 15e minute. Une magnifique parade de Geronimo Rulli, qui n’a cependant rien pu faire sur le but d’Ademola Lookman annulé pour hors-jeu, ni sur le but de Lazar Samardzic, cette fois bien valide, en fin de match. Une défaite dans les dernières minutes pour les Phocéens, et un succès précieux pour la Dea (0-1). De Ketelaere a été remplacé par le futur buteur à cinq minutes du terme, tandis qu'Arthur Vermeeren est resté sur le banc.

Newcastle assure, l’Inter se contente du minimum syndical

Dans une belle forme en Premier League malgré sa récente défaite à West Ham, Newcastle a repris sa marche en avant en s’imposant face à l’Athletic Bilbao (2-0). Dan Burn et Joelinton ont trouvé le chemin des filets pour les Magpies.

Enfin, l’Inter Milan s’est fait un peu peur à domicile contre le Kairat Almaty. Lautaro Martinez a ouvert le score, Ofri Arad a égalisé pour les Kazakhstanais, mais Carlos Augusto a donné la victoire à l’Inter à 25 minutes du terme (2-1).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Ajax

Plus de news

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

22:56
1
"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

22:20
🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

20:40
🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20
8
🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

21:20
La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24
🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30
Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

15:00
"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

22:40
Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

22:00
Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

21:40
"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20
"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00
De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

21:00
Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

11:40
Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

20:00
Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

19:30
Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

19:00
Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

18:40
"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

18:20
2
Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

16:50
La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

16:00
"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

15:30
🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

14:00
De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

14:40
Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

13:40
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20
La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

13:20
1
Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

13:00
Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

04/11
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

04/11
"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

11:20
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 4-0 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Inter 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 3-3 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved