🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

Invité surprise à ce stade de la compétition, le FC Pafos ne s'arrête pas là. Après avoir partagé contre l'Olympiacos et le Kairat Almaty, le champion de Chypre a battu... Villarreal ce mercredi soir en Ligue des Champions, grâce au but décisif d'un certain Derrick Luckassen, passé par Anderlecht.

Parmi les petits poucets et les curiosités de cette édition 2025-2026 de la Ligue des Champions, le FC Pafos comptait déjà deux points avant cette quatrième journée, grâce à ses partages contre l’Olympiacos et le Kairat Almaty. Le champion de Chypre avait, en revanche, lourdement et logiquement chuté contre le Bayern Munich.

Ce mercredi soir, l’équipe de David Luiz, Landry Dimata ou encore Derrick Luckassen était largement outsider face à Villarreal, l’une des puissances du championnat espagnol. Et pourtant, l’impensable s’est produit.

Derrick Luckassen (ex-Anderlecht) offre une incroyable victoire à Pafos en Ligue des Champions

C’est en effet… Pafos qui s’est imposé 1-0, malgré une nette et logique domination des Espagnols, incapables de concrétiser leurs occasions. Le Sous-marin jaune a totalisé plus de 1,5 expected goals, sans jamais trouver le chemin des filets.

Dans l’autre camp, c’est Derrick Luckassen, connu du championnat belge, qui a fait mouche dès le retour des vestiaires (1-0, 47e). Le défenseur central avait été prêté à Anderlecht par le PSV entre 2019 et 2021, sans vraiment convaincre.

Titulaire aux côtés de David Luiz en défense centrale, l’ancien Mauve a sauté plus haut que tout le monde à la 47e minute pour reprendre victorieusement un corner. Landry Dimata est malheureusement resté sur le banc, mais le club chypriote vient assurément d’écrire l’une de ses plus belles pages, en décrochant la première victoire de son histoire en Ligue des Champions.

🚨🚨| GOAL: LUCKASSEN BREAKS THE DEADLOCK!!