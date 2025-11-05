🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

Ce soir, le Club de Bruges a un match de gala au programme contre Barcelone. Hasi Flick s'est montré très respectueux des Blauw en Zwart en conférence de presse.

FCB contre FCB : le match de ce soir entre le FC Bruges et le FC Barcelone semble bien déséquilibré sur papier. Mais les Blauw en Zwart ont montré que leurs années d'expérience sur la scène européenne pouvaient leur permettre de réaliser quelques groups coups.

En conférence de presse, Hansi Flick s'est donc montré très prudent à l'heure d'évoquer son adversaire. Frappé par quelques forfaits, dont celui de Pedri, l'entraîneur allemand est conscient de la qualité brugeoise, comme il l'a rappelé dans sa prise de parole.

Une échange inattendu avec Franky Van der Elst

Autre marque de respect, son attitude au moment de l'intervention de Franky Van der Elst. Le recordman de matchs disputés avec Bruges (619) a surpris son monde en allant personnellement délivrer une lettre écrite à l'adresse du coach du Barca.

Hansi Flick a, semble-t-il, beaucoup apprécié l'initiative. Il s'est montré très touché et a applaudi l'ancien Diable Rouge, rejoint par Robert Lewandowski, qui était assis à ses côtés. Il lui a même demandé son numéro pour pouvoir lui répondre personnellement.





Le contenu de la discussion entre les deux hommes restera donc confidentiel. Il semble en tout cas peu probable que Franky Van der Elst sollicite une place dans le staff catalan. Sa dernière aventure comme adjoint avait été mouvementée à Ostende il y a cinq ans.