"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

C'est le grand soir pour le Club de Bruges, qui affronte le mythique FC Barcelone en Ligue des Champions. Sur le papier, la rencontre semble déséquilibrée malgré la domination brugeoise en Belgique, mais Hansi Flick reste très prudent.

Le Club de Bruges est un ogre en Belgique. Mais ses 194 millions d’euros de valeur marchande (selon les chiffres de Transfermarkt) ne font pas le poids face aux 1,11 milliard d’euros de l’effectif du FC Barcelone. Un mastodonte qui se déplace en Venise du Nord, ce mercredi soir.

Sur le papier, la rencontre n’a rien d’équilibré. Cependant, Hansi Flick est resté très prudent, ce mardi soir en conférence de presse, et n’a certainement pas voulu laisser entendre que le Barça avait déjà gagné la rencontre.

Hansi Flick souligne les qualités du Club de Bruges

"Nous avons déjà plusieurs blessés, ce qui limite les possibilités de rotation", a noté l’entraîneur allemand, cité par Het Nieuwsblad. Il a toutefois confirmé la présence de Frenkie De Jong et de Lamine Yamal, pour le plus grand plaisir de Joaquin Seys.

"Il vaut mieux gagner, ces points sont cruciaux si nous voulons terminer dans les huit premiers. Mais ce ne sera pas facile, Bruges est une équipe très mobile, qui aime presser haut et qui n’a jamais peur du ballon. C’est une équipe avec beaucoup d’automatismes", a ajouté Hansi Flick.





L’entraîneur catalan n’a évidemment pas manqué de visionner les Brugeois avant la rencontre. "Dans ce stade, il y a toujours une ambiance incroyable. Quand le public est à fond, Bruges peut devenir un véritable cauchemar. Je m’attends à un match éprouvant", a conclu Hansi Flick.