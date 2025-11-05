🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un bus de De Lijn, réservé aux supporters catalans se rendant au Jan Breydelstadion ce mercredi soir, a pris feu. Des engins pyrotechniques ont été déclenchés à l'intérieur du bus, provoquant l'incendie.

C’est un très grand rendez-vous européen pour le Club de Bruges, qui accueille le FC Barcelone ce mercredi soir au Jan Breydelstadion, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions.

Depuis hier, c’est l’effervescence à la Venise du Nord, où le bus des Barcelonais est parfois suivi à la trace depuis l'hôtel Van der Valk à Oostkamp, et où il n’a même pas été possible de proposer une vente libre de billets, tant la demande en abonnements fut importante.

Tout est donc réuni pour vivre une magnifique soirée de football, mais un événement est déjà venu quelque peu ternir le tableau en début de soirée.

Un bus De Lijn incendié, les joueurs du Barça en panne

En effet, un bus De Lijn transportant des supporters catalans vers le Jan Breydelstadion a pris feu sur la route du stade. Selon les informations du quotidien espagnol Sport.es, l’incendie aurait été causé par l’allumage d’engins pyrotechniques à l’intérieur même du véhicule.

Heureusement, tout le monde a été tiré d’affaire et les dégâts ne sont que matériels. Dans le même temps, le bus des joueurs du Barça est momentanément tombé en panne avant de pouvoir repartir, rapporte Het Laatste Nieuws. Un sacré début de soirée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - FC Barcelone en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
FC Barcelone

Plus de news

LIVE Bruges - FC Barcelone : voici les compositions d'équipes Live

LIVE Bruges - FC Barcelone : voici les compositions d'équipes

19:57
La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24
🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30
🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

20:40
Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

15:00
"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20
"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00
Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

11:40
Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

11:00
Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

20:00
Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

19:30
Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

19:00
Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

18:40
"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

18:20
2
Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

16:50
La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

16:00
"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

15:30
🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

14:00
De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

14:40
Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

13:40
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20
La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

13:20
1
Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

13:00
Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

22:30
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

11:20
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00
📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

10:30
"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

09:30
"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

09:00
Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

07:20
Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

21:40
"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

08:30
"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

04/11

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 4-0 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Inter 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 21:00 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved