🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

Un bus de De Lijn, réservé aux supporters catalans se rendant au Jan Breydelstadion ce mercredi soir, a pris feu. Des engins pyrotechniques ont été déclenchés à l'intérieur du bus, provoquant l'incendie.

C’est un très grand rendez-vous européen pour le Club de Bruges, qui accueille le FC Barcelone ce mercredi soir au Jan Breydelstadion, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions.

Depuis hier, c’est l’effervescence à la Venise du Nord, où le bus des Barcelonais est parfois suivi à la trace depuis l'hôtel Van der Valk à Oostkamp, et où il n’a même pas été possible de proposer une vente libre de billets, tant la demande en abonnements fut importante.

Tout est donc réuni pour vivre une magnifique soirée de football, mais un événement est déjà venu quelque peu ternir le tableau en début de soirée.

Un bus De Lijn incendié, les joueurs du Barça en panne

En effet, un bus De Lijn transportant des supporters catalans vers le Jan Breydelstadion a pris feu sur la route du stade. Selon les informations du quotidien espagnol Sport.es, l’incendie aurait été causé par l’allumage d’engins pyrotechniques à l’intérieur même du véhicule.





Heureusement, tout le monde a été tiré d’affaire et les dégâts ne sont que matériels. Dans le même temps, le bus des joueurs du Barça est momentanément tombé en panne avant de pouvoir repartir, rapporte Het Laatste Nieuws. Un sacré début de soirée.

