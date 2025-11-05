Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"
Photo: © photonews

Malgré une prestation solide ponctuée de plusieurs arrêts décisifs, Thibaut Courtois n'a pas pu empêcher la courte défaite du Real Madrid à Anfield, ce mardi soir. Le gardien belge s'est incliné sur une reprise de la tête d'Alexis Mac Allister à l'heure de jeu.

C’était l’affiche de ce mardi soir en Ligue des Champions. À Anfield, Liverpool s’est imposé sur le plus petit des écarts face au Real Madrid, 1-0. Malgré un début de saison plus compliqué en Premier League et un 18/30 après dix rencontres de championnat, les Reds ont livré une superbe prestation face aux Merengues, mais ont buté sur un homme : Thibaut Courtois.

Le Diable Rouge a enchaîné les arrêts, rappelant la finale de Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool en 2022 avec un grand match de sa part, avant de craquer à l’heure de jeu.

Thibaut Courtois ne pouvait pas en faire plus à Liverpool

Sur corner, Courtois n’a rien pu faire sur la reprise de la tête d’Alexis Mac Allister. Le portier du Real Madrid a effleuré ce ballon assez central, mais trop rapide et venu de trop près pour pouvoir intervenir.

"C’est dommage. J’ai essayé de faire de mon mieux, mais en seconde période, nous avons commis trop d’erreurs aux abords de la surface", a-t-il déclaré au micro de Movistar+ en Espagne, cité par Het Laatste Nieuws. "Liverpool est redoutable sur les phases arrêtées et c’est souvent là qu’ils font la différence."

Contrairement à son habitude, le Real Madrid n’a pas eu la maîtrise du jeu à Liverpool. "Nous avons plutôt bien défendu, mais nous avons manqué d’inspiration et perdu le ballon trop rapidement. À ce niveau, ça se paie cash. Dans ce genre de match, tout se joue sur des détails", a déclaré Courtois, qui a conclu en assurant. "Il faut rester calmes, car globalement, les choses se passent bien. Le déplacement à l’Olympiacos sera difficile, mais si nous gagnons là-bas, nous serons bien placés pour terminer dans les huit premiers."

