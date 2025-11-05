"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France
Photo: © photonews

Sébastien Pocognoli a remporté sa première victoire en Ligue des Champions pour Monaco. Mais il lui faudra encore un certain temps pour faire taire les critiques autour de l'équipe.

Hier soir, Monaco a empoché une victoire très importante en allant s'imposer 0-1 à Bodø/Glimt, qui a pourtant posé bien des problèmes à ses adversaires européens ces dernières années. De quoi redonner le sourire à Sébastien Pocognoli après la défaite contre le Paris FC.

En signant en France, Poco a découvert la sévérité de certains journalistes, notamment du chroniqueur Daniel Riolo : "Il y avait un début d'enflammade autour de Sébastien Pocognoli. J'avais dit de faire comme d'habitude avec Monaco : arrêter de parler et de croire que ça se réveille. Parce que ça s'endort immédiatement après", avait-il déclaré sur RMC.

Les Monégasques ont sorti leur bleu de travail

"J'ai l'impression que Pocognoli a pris une énorme tarte après le match perdu contre le Paris FC. Lui-même n'a pas compris, il était complètement abasourdi après le match. Il se demandait ce qu'il y avait pour que les joueurs soient amorphes comme ça", a-t-il poursuivi.

Son analyse avait fait bondir les supporters de l'ASM : "Le problème, c'est que ce n'est pas nouveau à Monaco, c'est tout le temps comme ça. Il y a des bons joueurs, parce qu'il y a toujours de l'oseille, qui sont transcendés par une belle affiche. Mais depuis 20 ans, Monaco brille occasionnellement. 80% du temps, tu t'em*erdes, tu as l'impression que les mecs ne sont pas motivés et qu'ils ne veulent pas y aller".

La victoire décrochée avec beaucoup de caractère en Norvège lui a-t-il fait revoir son point de vue ? Cela ne semble pas pour tout de suite : "Les supporters de Monaco ont trop parlé, ils se sont énervés comme pas permis. Mais qu'a fait Monaco ces derniers temps pour mériter un grand intérêt ?", s'interroge-t-il. Avec son exigence, Sébastien Pocognoli pourrait contribuer à débarrasser l'équipe de sa mauvaise image ces prochains mois.

Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Sébastien Pocognoli

