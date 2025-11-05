Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés

Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés
Deviens fan de KRC Genk! 2041

Après le match où le KRC Genk a signé une clean sheet contre Westerlo, le consultant Jacky Mathijssen a exprimé son mécontentement face aux déclarations du gardien Hendrik Van Crombrugge. Selon lui, la réaction du portier n'était pas appropriée dans le contexte actuel.

Genk a réussi à garder le zéro pour la première fois en 22 matchs de championnat. Jacky Mathijssen a souligné l’importance de cette performance. "Enfin une clean sheet en championnat. À Genk, ils seront ravis d’être débarrassés de cette série négative", a-t-il déclaré dans le Belang van Limburg.

Selon lui, cela confirme une règle classique du football : lorsqu’on ne concède pas de but, il suffit d’en marquer un pour gagner. Certains ont qualifié cette victoire de peu spectaculaire, mais Jacky Mathijssen ne voit là aucun problème.

C’est même quelque chose que Genk a trop peu fait ces dernières années

Il estime qu’il n’y a rien de mal à gagner un match de manière moins brillante de temps en temps. "C’est même quelque chose que Genk a trop peu fait ces dernières années", affirme-t-il. Il fait référence à d’autres clubs et championnats où ce type de succès fait partie d’une mentalité de champion.

Jacky Mathijssen s’est montré moins compréhensif à l’égard de la réaction du gardien Hendrik Van Crombrugge après la rencontre. Ce dernier avait qualifié l’arbitre de meilleur homme sur le terrain. "Quand, en tant qu’équipe, tu parviens pour la première fois en 22 matchs de championnat à garder le zéro, tu ne dois pas aller ‘casser’ cela en le relativisant ensuite", a-t-il estimé.

Selon lui, une telle déclaration mine le travail de l’équipe. Il considère que Hendrik Van Crombrugge critique indirectement ses coéquipiers. "En désignant l’arbitre comme le meilleur homme sur le terrain, tu vises indirectement tes propres partenaires", dit-il.

Dans la situation actuelle, il juge cela inapproprié. Mathijssen s’attend à ce que la déclaration soit discutée en interne, rappelant que ce genre de propos est toujours sensible dans un vestiaire. "Avec toute son expérience, il aurait dû le savoir", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Jacky Mathijssen
Hendrik Van Crombrugge

Plus de news

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

10:30
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00
"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

09:30
"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

09:00
"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

08:30
🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Still - Hayen

07:20
"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

08:00
La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

07:00
Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

07:20
Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

23:26
L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

L'Union paye cash son manque de réalisme : les Madrilènes s'imposent face aux Bruxellois

22:59
Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

Besnik Hasi avait vu juste : "C'est d'autant plus dur pour lui"

22:00
Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

22:30
La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

La relève déjà assurée ? Un jeune gardien belge de seulement 15 ans reçoit une récompense individuelle

21:00
Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

Voici pourquoi la dernière venue du FC Barcelone à Bruges est entrée dans l'histoire

21:40
"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

"C'est ça, l'objectif principal" : l'entraîneur de Chelsea s'explique sur sa gestion de Roméo Lavia

21:20
Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

20:30
Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match

Les U19 de l'Union Saint-Gilloise s'inclinent lourdement à Madrid... : le fil du match

20:00
📷 Belle initiative à Charleroi : les supporters pourront créer le prochain maillot officiel des Zèbres

📷 Belle initiative à Charleroi : les supporters pourront créer le prochain maillot officiel des Zèbres

18:40
Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

Le PSG, actuellement la meilleure équipe d'Europe ? La réponse très claire de Vincent Kompany

19:30
Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

19:00
Un aspect trop sous-estimé ? L'entraînement assez particulier qui pourrait encore rapporter gros à la RAAL Analyse

Un aspect trop sous-estimé ? L'entraînement assez particulier qui pourrait encore rapporter gros à la RAAL

17:30
Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

Kevin Mac Allister très franc sur son avenir à l'Union : "Le meilleur football du monde se trouve en Europe"

18:20
"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

16:30
"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

"J'espère voir le meilleur Barça" : Joaquin Seys prêt pour son "plus grand défi" face à Lamine Yamal

18:00
Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

17:00
Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

14:40
"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

16:00
🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

15:30
1
Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

15:00
Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

14:20
Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

14:00
Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

13:30
Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

12:40
Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

13:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved