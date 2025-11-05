Jacky Mathijssen recadre un joueur de Genk après des propos jugés inappropriés

Après le match où le KRC Genk a signé une clean sheet contre Westerlo, le consultant Jacky Mathijssen a exprimé son mécontentement face aux déclarations du gardien Hendrik Van Crombrugge. Selon lui, la réaction du portier n'était pas appropriée dans le contexte actuel.

Genk a réussi à garder le zéro pour la première fois en 22 matchs de championnat. Jacky Mathijssen a souligné l’importance de cette performance. "Enfin une clean sheet en championnat. À Genk, ils seront ravis d’être débarrassés de cette série négative", a-t-il déclaré dans le Belang van Limburg.

Selon lui, cela confirme une règle classique du football : lorsqu’on ne concède pas de but, il suffit d’en marquer un pour gagner. Certains ont qualifié cette victoire de peu spectaculaire, mais Jacky Mathijssen ne voit là aucun problème.

C’est même quelque chose que Genk a trop peu fait ces dernières années

Il estime qu’il n’y a rien de mal à gagner un match de manière moins brillante de temps en temps. "C’est même quelque chose que Genk a trop peu fait ces dernières années", affirme-t-il. Il fait référence à d’autres clubs et championnats où ce type de succès fait partie d’une mentalité de champion.

Jacky Mathijssen s’est montré moins compréhensif à l’égard de la réaction du gardien Hendrik Van Crombrugge après la rencontre. Ce dernier avait qualifié l’arbitre de meilleur homme sur le terrain. "Quand, en tant qu’équipe, tu parviens pour la première fois en 22 matchs de championnat à garder le zéro, tu ne dois pas aller ‘casser’ cela en le relativisant ensuite", a-t-il estimé.

Selon lui, une telle déclaration mine le travail de l’équipe. Il considère que Hendrik Van Crombrugge critique indirectement ses coéquipiers. "En désignant l’arbitre comme le meilleur homme sur le terrain, tu vises indirectement tes propres partenaires", dit-il.

Dans la situation actuelle, il juge cela inapproprié. Mathijssen s’attend à ce que la déclaration soit discutée en interne, rappelant que ce genre de propos est toujours sensible dans un vestiaire. "Avec toute son expérience, il aurait dû le savoir", conclut-il.