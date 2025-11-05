La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

Malgré une infériorité numérique de 45 minutes, le Bayern Munich a tenu son avantage pour s'imposer sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ce mardi soir en Ligue des Champions. En conférence de presse, l'entraîneur belge s'est réjoui de la victoire, mais a d'abord eu une pensée pour Achraf Hakimi.

Le Bayern Munich n'a pas craqué sur la pelouse des champions d'Europe, le Paris Saint-Germain, ce mardi soir. Les Bavarois se sont imposés 1-2 malgré une infériorité numérique de 45 minutes et ont étendu leur incroyable série à seize victoires toutes compétitions confondues.

En conférence de presse, Vincent Kompany a d'abord eu une pensée pour Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, sorti sur blessure avant la pause après un tacle sévère de Luis Diaz, déjà double buteur, qui a été exclu. Un détail important, qui témoigne de sa classe.

"Le plus important est qu'il se rétablisse", a assuré l'entraîneur belge qui, en direct depuis le bord de la pelouse, semblait initialement suspecter une simulation du Marocain, avant de se raviser en revoyant les images.

Vincent Kompany est satisfait de ses troupes

À propos de la rencontre, Vincent Kompany se montrait évidemment très satisfait. "C'était un match intense et riche en émotions. Nous avons remporté la victoire ensemble. Nous aurions évidemment voulu continuer à jouer comme en première période, mais parfois, une carte rouge vous oblige à revoir votre tactique", a expliqué Kompany, cité par le site officiel du Bayern Munich.





"Mais je veux aussi qu'on prenne du plaisir à défendre. On travaille beaucoup cet aspect à l'entraînement, c'est pourquoi je ne suis pas tellement surpris que nous ayons réussi à tenir notre avantage. Notre première mi-temps était vraiment bonne et nous devons nous appuyer là-dessus", a-t-il conclu.