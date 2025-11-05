"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

Noah Sadiki s'est exprimé sur son choix de représenter le Congo. Il voit un grand potentiel en sélection.

Qu'ont en commun Noah Sadiki et Chemsdine Talbi ? Au-delà d'avoir quitté la Pro League pour Sunderland a coup de dizaines de millions d'euros (près de 40 à eux deux), ils ont également tourné le dos à la fédération belge pour représenter leur pays d'origine, respectivement la République Démocratique du Congo et le Maroc.

Sadiki a pris la parole pour évoquer sa décision : "J'ai choisi le Congo parce que ce pays a beaucoup de potentiel. Je pense que si les joueurs congolais commencent à, si pas prendre leurs responsabilités, se conscientiser sur la grandeur ce qu'on peut réaliser avec cette nation, on peut être parmi les grands d'Afrique".

Un effet boule de neige ?

Interrogé par Canal +, l'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht veut rendre fiers les siens : "C'est un long chemin, mais il a déjà commencé. Il y aura de la casse dans le parcours, mais il faut serrer les dents et aller jusqu'au bout".

Sadiki veut jouer un rôle d'ambassadeur : "Représenter le Congo et être l'un des premiers de ma génération (de binationaux) à le faire ouvertement, ça pourrait ouvrir la porte à d'autres, comme des potes à moi qui me parlent maintenant pour venir".

La fédération belge pourrait donc perdre d'autres talents. Récemment, Mario Stroeykens, Matthieu Epolo et Michel-Ange Balikwisha ont tous trois opté pour la RDC. Nathan Ngoy est-il le prochain sur la liste ? Il est trop tôt pour le dire. Mais Noah Sadiki tenait à conclure en jouant la carte de l'apaisement : "Ce n'est pas pour autant qu'on ne se sent pas belges. On est nés en Belgique, on a tous nos potes en Belgique. Les deux pays sont dans nos coeurs".